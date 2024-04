Rimini tra le tredici città del mondo che cercano un equilibrio con l’oceano

Rimini aderisce all’iniziativa Cities with the Ocean – Call to Action, il network di città costiere accomunate dalla volontà di diffondere la conoscenza su tutto ciò che riguarda l’oceano e il rapporto con le città. L’iniziativa è finalizzata a mobilitare la scienza, i dati e le conoscenze sull’oceano per affrontare le sfide delle città costiere, per costruire una coesistenza armoniosa tra le città e l’oceano. Tredici le città che hanno annunciato la loro partecipazione alla piattaforma: oltre a Rimini ci sono Auckland (Nuova Zelanda), Barcarena (Brasile), Barcelona (Spagna), Horta (Portogallo), Lagos (Nigeria), Matosinhos (Portogallo), Miami (Stati Uniti), Mombasa (Kenya), Nizza (Francia), Niteroi (Brasile), Qingdao (China). Unica altra città italiana è Venezia.