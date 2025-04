Rimini trionfa con Marini e Johnson protagonisti: vittoria sofferta nel basket

Robinson, 6.5: Intermittente. Parte a razzo con 6 punti e 4 assist nel solo primo quarto. Conclude a 8 punti e 10 assist alternando momenti di regia da Oscar a passaggi a vuoto: come quando a inizio terzo periodo regala un gioco da 4 punti a Bolpin con un fallo sciagurato.

Marini, 8.5: Prepotente. Non tanto per le mani all’orecchio rivolte alla Fossa dei Leoni o lo screzio nel finale dopo essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa a rimonta ultimata. No. Prepotente perché bisogna esserlo mentalmente e tecnicamente per navigare sul bordo della partita fino a quando si è spalle al muro. E nel finale scalpellare tre triple (di cui due pesantissime) di fila per chiudere i giochi. A che meraviglia siamo? Conto perso.

Anumba, 5.5: Evanescente. Nei momenti decisivi non è il prescelto e quando è in campo si limita al compito di giornata.

Johnson, 8: Gladiatore. Sarà la maschera che ricorda l’elmo del generale Massimo... oppure sarà che è sempre il primo a lottare su qualunque pallone veleggi per aria, oltre alla mano educata che gli permette di metterne 17 tenendo a galla Rbr anche a un passo dal baratro.

Simioni, 5.5: In apnea. Va sotto fisicamente contro le torri gemelle Gabriel-Freeman e in attacco ha un solo acuto da oltre l’arco.

Grande, 8: Esplosivo. Giocatore da striscia se ce n’è uno. Una volta innescato servono gli artificieri per fermarlo. Tre delle sue 4 triple arrivano nell’ultimo quarto e di fatto è lui lo ’splash bros’ di Marini nel trascinare Rimini fuori dal pantano: verso la gloria.

Tomassini, 5.5: Impaurito. Da un veterano come lui era lecito aspettarsi un’altra partita. Invece nel momento più difficile del terzo quarto anziché spezzare l’inerzia dalla lunetta si fa spaventare dal ruggito della Fossa e fa uno 0/2 ai liberi che non gli si addice. Si riscatta nel finale partecipando alla rimonta.

Conti, 6: Ordinato. Sta in campo 10’ scarsi ma non sbaglia niente.

Masciadri, 7.5: Leone. Trentasei anni e non sentirli. Guerriero di mille battaglie, questa impresa è una in più tra quelle che portano la sua firma. I 13 punti non dicono tutto di come sia stato l’ultimo ad arrendersi nel momento più buio.

Camara, 5: Impalpabile. Venti minuti, eppure non lascia traccia positiva sul match.

f.z.