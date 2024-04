Rimini, ultima curva di campionato. A Gubbio per chiudere a quota 53

La regular season ha le ore contate e il Rimini ha novanta minuti di tempo per ottenere il miglior piazzamento possibile. Tutto, è chiaro, non dipenderà esclusivamente da quello che i biancorossi di mister Troise domani riusciranno a mettere insieme in casa del Gubbio, ultimo match di campionato, prima dell’inizio dei playoff. Il Rimini parte dal suo decimo posto messo al sicuro proprio domenica scorsa grazie alla vittoria contro la Virtus Entella. Ma quella posizione potrebbe essere migliorata. E’ chiaro che capitan Colombi e compagni ci dovranno mettere del loro in Umbria per battere la squadra di mister Braglia, ma poi dovranno tendere l’orecchio verso gli altri campi, quelli nei quali saranno impegnati le dirette concorrenti. Arezzo, Pontedera e Pescara le tre squadre che il Rimini può mettere ancora nel mirino. Con i toscani neopromossi che domani se la vedranno davanti al pubblico di casa con il Sestri Levante, mentre il Pontedera andrà a bussare alla porta della Carrarese terza della classe. Chiuderà lontano da casa anche il Pescara, esattamente sul campo di quella Fermana che si gioca le ultimissime speranze di poter godere una seconda chance di salvezza ai playout. Incroci che determineranno la griglia di partenza degli spareggi promozione che, poi, avranno inizio la settimana successiva. Il Rimini, quindi, attende di conoscere il nome del primo avversario da battere. Ma resta concentrato su quel Gubbio che, a sua volta, non vuole farsi scappare il quinto posto, con la Juventus Next Gen sulla carta pronta al sorpasso (i giovani bianconeri saranno impegnati in casa della Vis Pesaro). E’ domenica da ultimi verdetti con la lotta nella zona calda ancora decisamente aperta. Proprio come la ’battaglia’ per il miglior piazzamento possibile ai playoff. Mentre là davanti i giochi sono abbondantemente fatti ormai da un po’ con il Cesena in B, e con Torres, Carrarese e Perugia pronte a godersi un po’ di riposo prima di iniziare la corsa ai playoff. Il Rimini all’ultima di campionato ci arriva con una buona dose di entusiasmo, con due obiettivi centrati dei quali uno, mesi fa, che sembrava davvero insperato. Tutte condizioni giuste per cercare di chiudere mettendo la ciliegina sulla torta.