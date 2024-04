Rimini, una notte al museo . Riaprono le sale rinnovate

Nuove storie per antiche meraviglie al Museo della città di Rimini. Il weekend del 13 e 14 aprile riapriranno al pubblico le porte della sezione museale rinnovata dedicata al periodo che va dall’Alto Medioevo al Quattrocento. Si tratta di un evento speciale che non solo restituisce alla cittadinanza un quarto del percorso museale completamente rinnovato, ma che festeggia anche i cento anni dalla creazione della pinacoteca. Saranno quattordici le sezioni tematiche rinnovate, con quattro stazioni multimediali e centosettanta opere tra sculture, dipinti, medaglie e ceramiche.

La parola d’ordine della ristrutturazione dell’ala è modernità: ogni allestimento è stato pensato in tale senso, grazie a luci e percorsi studiati per rendere l’arte unica protagonista del percorso. Il museo cittadino rispolvererà le storie, i luoghi e i personaggi della Rimini che fu, attraverso riallestimenti di opere già esposte; ma anche con inediti dell’arte riminese che non venivano catturati dagli sguardi del pubblico da decenni. Sarà il caso del sarcofago del duca Martino e del figlio Agnello, risalente al III secolo; o ancora del Pluteo con croci del VI secolo.

"Il Museo presenta un volto che dà una nuova luce al rapporto con il pubblico e con la città – spiega l’assessore alla Cultura, Michele Lari – Il racconto storico nasce attraverso un percorso che è capace di ampliare ed adeguare il ruolo di promotore culturale al passo con le tendenza museologiche contemporanee".

Rimini si prepara a un weekend votato alla cultura e alla riscoperta del passato, grazie ai vari appuntamenti che invoglieranno i cittadini ad immergersi nelle pagine della storia. Una notte bianca della cultura che inizierà con l’apertura delle porte del Museo della città alle 18.30 e dalle 21 alle 22 sarà possibile visitare la Domus del Chirurgo. La celebrazione della cultura continuerà domenica con l’apertura dei musei per tutto l’arco della giornata. Anche il Fellini Museum si aggrega alla lista delle pinacoteche in festa, con aperture eccezionali ad ingresso gratuito.

L’opera di rifacimento del 22% del museo cittadino è stata resa possibile anche grazie all’architetto Lorenzo Geppi che ne ha curato il progetto. "Uno degli obiettivi del museo è il visitatore, inserito al centro di un percorso tematico e di continuità nella storia di Rimini grazie a luci, pareti attrezzate e tecnologie che aiutano nella cronologia degli eventi", argomenta l’architetto. Le opere saranno protagoniste, incasellate in itinerari storici in cui la tecnologia aiuterà nell’esaltazione di ogni reperto. Le postazioni audiovisive renderanno ancora più semplice entrare nel vivo del Medioevo oppure della Rimini del tardo Trecento, in una testimonianza emozionante e reale della vita dell’epoca.

Federico Tommasini