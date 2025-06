Rimini viaggia verso il pienone : "Occupato il 90% delle camere. È il weekend migliore di giugno". Si impennano i prezzi degli hotel

Rimini vede rosa. Trovare camere disponibili negli hotel, in questo fine settimana, è un’impresa. Su Booking risultano già al completo l’85% delle strutture. E negli alberghi dove c’è ancora disponibilità i prezzi sono piuttosto elevati. In alcuni quattro stelle di Marina centro e dintorni si superano i 700 euro per una camera doppia per oggi e domani. Tariffe più alte del solito anche nei tre stelle. Chiaro: i prezzi alti sono dettati anche dalla strategia. Chi ha solo 2 o 3 camere ancora disponibili, cerca di venderle al prezzo più alto possibile. Che sia più merito della Notte rosa, che per la prima volta in 20 anni si festeggia a giugno, o del meteo favorevole, lo scopriremo poi.

Rimane il fatto che per questo weekend si viaggia verso il tutto esaurito. "In questo fine settimana – confermano da Visit Rimini – si sta registrando il picco più alto di occupazione di giugno". Un mese "partito ben fin dall’inizio e che ora si avvicina a toccare la punta più alta. Al momento registriamo l’88% occupazione di camere per la giornata di oggi, e il 92% per quella di domani". Ma "i telefoni ancora squillano. Continuano ad arrivare prenotazioni last minute. Ecco perché – assicurano da Visit Rimini – contiamo di arrivare al tutto esaurito". Molto bene anche i turisti stranieri, "che rappresentano in questo momento a Rimini il 36% del totale". Dati che preannunciano per la città un weekend molto positivo.

Di sicuro, per chi è in vacanza a Rimini in questi giorni c’è soltanto l’imbarazzo della scelta di cosa fare. Evento clou sarà l’Rds summer festival in piazzale Fellini (l’ingresso è libero), con tanti ’big’ della musica italiana. Si comincia stasera: sul palco il vincitore di Sanremo Olly, Alessandro, Aiello, BigMama, Carl Brave, Sarah Toscano. Domani sarà la volta di Fedez, Clara, Elodie, Gaia, Tananai, Sophie and the Giants, Cioffi. A condurre le serate saranno Rossella Brescia e Ciccio & Baz di Tutti pazzi per Rds. Tanto divertimento pure in spiaggia con Un mare di rosa, la grande festa organizzata dai bagnini con le scuole di ballo che faranno danzare il pubblico. E a mezzanotte tutti col naso all’insù per i fuochi d’artificio. Domani (alle 5) il concerto all’alba di Frida Bollani Magoni sulla spiaggia di Riminiterme, e da domenica al 24 giugno in piazzale Kennedy si balla con la Liscio street parade. Finita? No, perché tanti altri eventi animeranno il lungo weekend in rosa.