Rimini vieta l’affissione. Il manifesto con Trump contro chi cambia sesso: "Discriminatorio e falso"

A Rimini quel manifesto, con la faccia truce di Trump e l’invito a seguire il suo esempio nella battaglia contro l’ideologia gender, non lo vedremo. Palazzo Garampi ha deciso di negare l’affissione dei manifesti, chiesta dall’associazione Pro Vita & Famiglia. È la stessa che ha fatto ricorso contro il Comune, perché aveva vietato – cinque anni fa – di mettere i manifesti contro la pillola abortiva. Pro Vita & Famiglia si era rivolta ai giudici contestando la decisione, ma prima il Tar e poi il Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune. Probabile che l’associazione ingaggi ora una nuova battaglia legale, dopo che la giunta ha deciso di negare l’affissione in città di 100 manifesti di Pro Vita & Famiglia contro l’ideologia gender. La richiesta era stata avanzata pochi giorni fa e l’altro ieri la giunta l’ha bocciata.

Il manifesto che non vedremo a Rimini è quello pubblicato qui: riporta il volto di Donald Trump e la sua frase "Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender", accompagnata dall’invito al governo italiano a prendere esempio dal presidente degli Stati Uniti. Per Palazzo Garampi, si tratta di "un messaggio discriminatorio, dal contenuto non veritiero, fonte di allarmismo sociale". Nelle motivazioni che hanno portato alla censura, il Comune fa notare come, con questo manifesto, "si lascia intendere che le persone che intraprendono i trattamenti ormonali (come quelli necessari per il cambiamento di genere) stiano subendo una mutilazione", quindi "una menomazione o una violenza", mentre "al contrario queste terapie fanno parte di protocolli medici testati e confermati dalla comunità scientifica". Ancora: è un manifesto che "suscita allarmismo sociale. La citazione di Trump rinforza lo stereotipo che le persone transgender siano vittime di un sistema che li spinge a prendere decisioni dannose o irrazionali per il loro corpo...". Un messaggio quindi ritenuto "discriminatorio" e "in contrasto con le leggi in materia".

Il diniego del Comune ai manifesti viene lodata da Arcigay: "Nessuno ha diritto di offendere e di diffondere informazioni false sulle persone trans, che sono cittadine e cittadini come gli altri. Rimini deve essere una città accogliente, rispettosa, sicura anche sul piano comunicativo".