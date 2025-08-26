RIMINI Violenza su minori. Manette all’ex calciatore

La squadra mobile di Rimini lo stava tenendo d’occhio da un pezzo. Sabato scorso ha commesso un passo falso: è uscito dai confini della Repubblica di San Marino, paese del quale è cittadino e nel quale risiede, per recarsi a Riccione, ad assistere ad una partita di calcio tra giovanissimi. I poliziotti, che seguivano i suoi spostamenti monitorando il profilo Instagram da quasi 30mila follower, si sono presentati al campo e hanno arrestato il 27enne sammarinese Steven Raul James. Su di lui pendeva una condanna del tribunale di Urbino a 4 anni e 4 mesi per violenza sessuale aggravata e continuata, con la sentenza diventata definitiva dopo il passaggio in Cassazione, per quattro episodi di molestie ai danni di altrettanti ragazzini tra i 10 e gli 11 anni, che sarebbero stati commessi durante un campo estivo nel Pesarese, nell’estate del 2021, al quale il 27enne aveva partecipato in qualità di animatore. Il 27enne - che ha un passato come portiere dilettante nel campionato di calcio sammarinese e lavora attualmente nel settore della ristorazione - si trova al momento in carcere, a Rimini, difeso dall’avvocato Stefano Pagliai del foro di Firenze.

Le indagini, svolte dalla squadra mobile di Ancona, riguardano fatti risalenti all’estate del 2021, durante lo svolgimento di un campo estivo organizzato al quale avevano preso parte numerosi bambini e dove il 27enne era presente in qualità di animatore. Quando il calciatore ha pubblicato suoi social che sarebbe andato a Riccione è stato rintracciato dalla polizia e portato alla casa circondariale di Rimini. Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria ha disposto che, dopo l’espiazione della pena principale in carcere, debbano essere applicate la pena accessoria dell’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti sia pubblici che privati frequentati prevalentemente da minori, e le misure di sicurezza del divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, del divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori ed obbligo di informare gli organi di polizia sulla propria residenza e spostamenti per un anno.

"Tengo a precisare - spiega il legale di fiducia, l’avvocato Pagliai - che il mio assistito non è un residente in Italia, ma un cittadino sammarinese. Proprio per questo la Procura di Urbino aveva chiesto l’estradizione a San Marino. La condanna resta comunque da scontare – aggiunge l’avvocato – e infatti avevamo già avviato interlocuzioni con le autorità sia italiane che sammarinesi per fare in modo che la pena venisse eseguita a San Marino, in base a una convenzione europea del 1983. Non c’era alcuna volontà di sottrarsi, ma semplicemente di scontare la pena nel proprio Paese, come consentito dal diritto internazionale". "Non abbiamo particolari impugnazioni in corso - conclude l’avvocato - ma continueremo a chiedere che possa scontare la pena a San Marino".