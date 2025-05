Rimini Wellness al via. Maxi-palestra in Fiera

Sta per aprire i battenti la più grande palestra al mondo. Oggi inaugura RiminiWellness nei padiglioni della Fiera di Rimini. Su una superficie complessiva di 190mila metri quadrati tra le aree all’interno e quelle allestite all’esterno, articolate sui 30 padiglioni del complesso fieristico, prenderà vita una nuova edizione di RiminiWellness, le cui premesse sono più che buone. Stando alle previsioni degli ultimi giorni, l’evento è in crescita rispetto all’edizione record di un anno fa. Saranno sei le aree tematiche. Si va dall’area Active, con ben 12 palchi e oltre 2mila ore di allenamento con le discipline più innovative per restare in forma, all’area dedicata all’allenamento di forza, fino ai mondi Health e Olistico. Tra le principali novità si potrà assistere al debutto dell’Health Village, dedicato alla medicina sportiva. Spazio anche ad Arena Nutraceutica e all’area dedicata al rafforzamento di Foodwell, una zona che vedrà la partecipazione dei principali brand dell’alimentazione funzionale. Se i numeri in termini di presenze potrebbero essere ancora una volta da record, c’è un altro aspetto, fondamentale per l’evento, e riguarda la presenze della grande industria del fitness e benessere.

RiminiWellness si conferma un punto di riferimento internazionale per questo tipo di industria, grazie alla partecipazione dei principali protagonisti del settore, tra cui ci sono i brand di rilievo globale come Matrix, Panatta e Technogym, Xenios, Gympleco e Lacertosus. Si tratta di veri e propri protagonisti nell’ambito delle attrezzature sportive e delle soluzioni tecnologiche avanzate. Saranno inoltre presenti oltre 32 brand del comparto Assosport in rappresentanza dell’industria sportiva italiana.

Con 80 operatori internazionali invitati e più di 30 delegazioni estere, RiminiWellness, spiegano da Ieg, si conferma un hub strategico per lo sviluppo del business globale di settore. L’evoluzione di settore troverà spazio anche nell’Innovation Area, con 20 startup protagoniste di soluzioni innovative che coniugano tecnologia, benessere e innovazione.

Tutto è pronto per il taglio del nastro che avverrà questa mattina a mezzogiorno sotto la Cupola Lorenzo Cagnoni nella Hall Sud del quartiere fieristico riminese. Ad aprire con i saluti sarà Maurizio Ermeti, presidente di Ieg, prima degli interventi di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Matteo Masini, dirigente area beni di consumo di Agenzia Ice, e Rigivan Ganeshamoorthy, atleta paralimpico.

a. ol.