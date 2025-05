Rimini Wellness allena l’intelligenza artificiale tra app e sport virtuali

Un abbigliamento personalizzato dotato di sensori per allenarsi in ambienti virtuali, ma in modo molto... realistico. L’intelligenza artificiale protagonista a RiminiWellness con tantissime proposte per portare gli sportivi verso nuove forme di allenamento ed esperienze. Sarà presente una cabina che crea avatar 3D fotorealistici con misure precise, utili per personalizzare scarpe, abbigliamento, esperienze digitali. Intelligenza artificiale e realtà aumentata entrano nel mondo dello sport per condurlo verso esperienze nuove. Saranno presenti anche sistemi che sfruttano telecamere e algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare in tempo reale i movimenti corporei, permettendo un’interazione precisa e naturale. Verrà presentata anche un’app che risolve uno dei principali problemi di chi fa sport o si allena: come fare attività anche in presenza di dolori fisici. L’app Tepy utilizza l’IA per proporre gli esercizi su misura in caso di problemi fisici attingendo a una vasta libreria di oltre 3mila video dedicati.

Tutto questo e molto altro prenderà forma nei 190mila metri quadrati di superficie espositiva di RiminiWellness, che occuperà 30 padiglioni e avrà 6 aree tematiche.

Saranno tante, anzi tantissime le occasioni per avvicinarsi a discipline per tutte le preferenze, dal fitness al benessere che pone in equilibrio corpo e spirito. Ma non mancherà lo spazio per il bodybuilding. In uno stand dedicato i visitatori potranno incontrare le più grandi icone nella storia del bodybuilding mondiale. Sono attesi a Rimini Ronnie Coleman, Lee Haney e Phil Heath, campioni che hanno conquistato complessivamente 23 titoli di Mister Olympia. Ma RiminiWellness non rimarrà ’confinato’ nei padiglioni della fiera. Durante tutte le giornate della manifestazione, la città si animerà nuovamente con il programma di RiminiWellness Off, il fuorisalone realizzato con la collaborazione del Comune. Nelle piazze, in spiaggia e nei parchi si potrà fare sport e tante attività legate al benessere. Oltre 200 gli eventi: dalle discipline che prenderanno vita all’alba alla corsa serale al tramonto, i luoghi più rappresentativi di Rimini vivranno con le iniziative organizzate da associazioni capaci di proporre le attività sportive più diverse.

a.ol.