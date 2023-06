Rimini Wellness decolla, ma il traffico va in tilt

Caselli autostradali e treni presi d’assalto mentre nella zona di Rimini, quella a ridosso della fiera, il popolo del wellness riempiva le strade arrivando a piedi agli ingressi della manifestazione. Il fine settimana di Rimini wellness è entrato nel vivo. Hotel pieni, mentre nei padiglioni della Fiera le parole d’ordine sono: sport e benessere.

L’attività fisica per vivere meglio è ormai un assioma per il popolo del wellness. Per Giorgio Terziani è qualcosa di più. Ieri l’autore ha aperto un convegno in cui si parlava di epigenetica. Si tratta della branca della genetica che studia come l’età e l’esposizione a fattori ambientali, tra cui agenti fisici e chimici, dieta, attività fisica, possono modificare l’espressione dei geni. Tutto questo all’interno del convegno ‘La scienza che allunga la vita nell’era dell’epigenetica’. Il confronto tra professionisti ed esperti del settore è stato pensato per far incontrare il mondo del fitness e delle palestre con quello della medicina preventiva.

Sport e medicina sempre più a braccetto perché se è vero che Rimini wellness fa il pieno di presenze, è altrettanto vero che nel settore sportivo restano assieme alle luci anche le ombre. Gli esperti lo chiamano Dropout sportivo. Sono i ragazzi nella fascia adolescenziale che lasciano l’attività fisica per dedicarsi allo studio. Ieri se n’è parlato in fiera dove è nata la proposta di investire nella formazione sportiva consentendo ai giovani di unire studio e sport.

In ballo c’è la più ampia riforma dello sport. Mentre nei padiglioni in migliaia provano sport e discipline nuove nell’ambito del benessere del corpo e della mente, ieri si è collegato con la fiera il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per entrare nel merito della nuova riforma entrata in vigore da poche settimane.

Intanto a Rimini wellness si respira aria nuova. E per Daniel Lamura un respiro può cambiare la vita, anzi ‘28 respiri per cambiare la vita’. Si intitola così il libro presentato ieri, attraverso il quale il biologo naturalista intende presentare un "segreto millenario" per risvegliare lo stato di benessere, vitalità, lucidità e creatività nell’individuo. Secondo Lamura "attraverso questo semplice percorso, che passa per 28 respiri, è possibile tornare all’origine, all’essenziale, alla via semplice che abbiamo dimenticato e che oggi le ultime ricerche scientifiche stanno riscoprendo come la più efficace medicina naturale".