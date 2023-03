Rimini wellness, gli eventi del ‘fuorisalone’

Conto alla rovescia per Rimini wellness, in programma in Fiera dall’1 al 4 giugno. Per l’evento si annuncia già un’edizione straordinaria, ricca di espositori e di iniziative. Per tutti gli appassionati Ieg ha deciso di riservare una promozione speciale (valida fino al 30 aprile), per acquistare il biglietto per tutti i 4 giorni a un prezzo vantaggioso. Tutte le informazioni disponibili al seguente link: https:www.riminiwellness.comvisitatoriinfo-visitatoridate-e-orari. Tra le novità di questa edizione ci sarà per la prima volta il ’Wellness community village’, un’area animata da tanti influencer del mondo del fitness e del wellness. Tra loro anche Davide Campagna, conosciuto per il suo metodo di allenamento noto come ’Cotto al dente’. Ma questa edizione di Rimini wellness non si esaurità in fiera. Per la prima volta, durante la manifestazione, si terrà infatti Rimini wellness off. Sarà la prima edizione del ’fuorisalone’ della fiera dedicata al benessere. Promosso da Comune e Ieg, Rimini wellness off coinvolgerà l’intera città con un ricco programma di iniziative.