RiminiWellness a tutta salute. Il cibo diventa alleato del benessere

La salute passa anche dalla tavola, e a RiminiWellness 2025 l’alimentazione torna protagonista con un’Area FoodWell rinnovata, ricca di appuntamenti, novità e degustazioni dedicate a chi cerca uno stile di vita sano e consapevole. Dal 29 maggio al 1 giugno, il quartiere fieristico di Rimini ospita la 19ª edizione della manifestazione firmata Italian Exhibition Group, con un programma che unisce sport, benessere e una grande attenzione per il cibo funzionale.

L’alimentazione proteica sarà al centro dell’attenzione con la partecipazione di aziende di primo piano. Il Gruppo Amadori, per il terzo anno consecutivo partner ufficiale, proporrà una vasta gamma di specialità ricche di proteine e presenterà una nuova ricerca scientifica sulla sarcopenia, una condizione che interessa circa il 30% degli over 65 in Italia. Tra le novità più attese, la partecipazione di Barilla con la linea Protein+, una pasta studiata per chi pratica attività fisica e cerca un’alimentazione equilibrata. Il marchio sarà presente anche con lezioni di attività motoria condotte da istruttori esperti. Danone HiPro, in collaborazione con una piattaforma di allenamento online, offrirà ai visitatori la possibilità di ricevere consigli personalizzati su movimento e nutrizione. Ampio spazio sarà riservato anche all’alimentazione vegetale, grazie alla presenza di FunnyVeg, che porterà ricette innovative come una pasta fermentata ad alto contenuto di fibre e i nuovi gnocchetti ai legumi. Si parlerà anche di idratazione, tema fondamentale per il benessere. Levissima+ parteciperà per la prima volta come partner ufficiale, con un’area dedicata alla rigenerazione e attività motorie guidate, con ospiti come Giulia Calcaterra e Jill Cooper.

Presenti anche Acqua Sant’Anna con la linea Pro dedicata agli sportivi, e San Benedetto con diverse bevande arricchite con proteine, vitamine e minerali. Lauretana sarà nuovamente fornitore ufficiale dell’acqua per tutte le attività in programma. Non mancheranno proposte originali come Ketobar, primo locale italiano interamente dedicato alla dieta chetogenica, ideato dall’ex ciclista Mirco Bastianelli. Durante la fiera si terranno incontri divulgativi, showcooking e allenamenti, con la partecipazione di atlete professioniste e medici dello sport.

Infine, saranno presenti marchi noti come Heinz, Fage, Yoga, Valsoia, Ventura, Bekind, Novi e Mielizia, che organizzerà un incontro sui benefici del miele nella dieta quotidiana. A raccontare tutto questo, alcuni dei volti più seguiti del mondo del benessere: Laura Crugnola, Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli, insieme al progetto Mysurable, realizzato con l’Università di Bologna, per monitorare l’invecchiamento fisico in modo digitale.