RiminiWellness conquista tutta la città

Cinque chilometri di corsa al mattino, partendo dal Parco del mare. Sarà solo il principio. Sono oltre 200 gli appuntamenti di RiminiWellness Off, il cartellone di iniziative che si svolgeranno in città, tra la Piazza sull’Acqua al ponte di Tiberio, i parchi cittadini e il Parco del mare nella zona di Marina Centro. La grande fiera del fitness e del benessere sbarca per la terza volta in città portando la propria filosofia. Ma l’italiano non è un popolo di sedentari? Vero, ma non per questo territorio affacciato sul mare. Lo dice l’organizzazione mondiale della sanità mettendo in fila i Paesi Ocse in una classifica che ne valuta forma fisica e attività sportiva. Quello che vale per l’Italia non vale per Rimini. Qui la percentuale di chi supera il livello minimo di attività fisica passa dal 20% (percentuale nazionale) al 29%. E il tasso di sedentarietà si riduce, passando dal 28% al 15%. Rimini è luogo di sport e benessere, e non a caso è qui, sottolinea l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni, che si svolge RiminiWellness. Viste le premesse non sorprende che una fiera dedicata al benessere sia uscita dai padiglioni della contaminando l’intera città. RiminiWellness Off è questo, un lungo calendario di appuntamenti dall’alba al tramonto che consente di fare attività a cielo aperto, rivolto a tutti, e gratuito. Ogni giorni saranno una cinquantina gli appuntamenti organizzati, nella maggior parte dei casi da associazioni, soggetti e realtà locali. E’ questa la forza del progetto: coinvolgere realtà riminesi che esistono e sono cresciute negli anni. "Una chiamata all’attività fisica rivolta a tutti, residenti, ospiti e appassionati di sport all’aria aperta" dice il sindaco Jamil Sadegholvaad. L’offerta copre davvero quanto è immaginabile pensando a sport, fitness e discipline che hanno come obiettivo il benessere della persona. Ci sarà anche Sara Compagni a tenere una speciale lezione per migliorare la postura sui luoghi di lavoro. Villa Maria collabora con il palinsesto attraverso due incontri in cui si tratteranno aspetti medici legati alla riabilitazione.

Tra i tanti appuntamenti va segnalato ‘Adriatico, sull’Onda dello Sport’ con protagonisti gli sport di mare e di spiaggia, organizzato dal Coni Emilia-Romagna in collaborazione con il Club Nautico Rimini. La maratonina dei laghi, una gara di mezza maratona di 21 chilometri, con percorso pianeggiante asfaltato e veloce che si terrà il 31 maggio con partenza da Bellaria Igea Marina. Il MOAB Court Experience, la piastra per il basket sul Parco del mare, ospiterà tornei di pallacanestro con i ragazzi degli Special Crabs, del Riviera Basket Rimini e gli Onions Santarcangelo. Spazio anche allo yoga terapeutico con Sayonara Motta, e al ‘BenEssere in Movimento’ con un coach che comunicherà tramite cuffiette, spiegando le molteplici tecniche, a corpo libero o con attrezzi.

a.ol.