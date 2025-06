RiminiWellness da urlo: brinda tutta la città

Cala il sipario su questa 19 esima edizione di RiminiWellness. Oggi sarà la quarta e ultima giornata della grande manifestazione dedicata allo sport e del benessere. Aspettando il bilancio, si può già dire che questa è stata un’edizione da record, anche per il pubblico. File ai tornelli di ingresso, treni presi d’assalto, e tanto traffico sulle strade dirette alla fiera per un’edizione da primato, con quasi 200mila metri quadrati occupati da più di 350 espositori e brand presenti in 30 padiglioni tra stand, corsi, gare e allenamenti. Una marea di gente, e lo si è visto anche sulle strade. Da giovedì a ieri rallentamenti e lunghe code sia lungo la Statale 16 sia sulle altre principali arterie, complice il ponte e l’arrivo di tanti turisti in Riviera. Da Riccione, negli orari di punta, ci voleva più di un’ora (abbondante) per arrivare alla Fiera. Non è andata meglio a chi è arrivava da nord. Presi d’assalto anche i treni.

Il bilancio di RiminiWellness e di questo lungo ponte della festa della Repubblica si sta rivelando decisamente positivo per il turismo. Bene gli hotel di Rimini, dove molte strutture sono riuscite a fare il tutto esaurito. Ma grazie al ponte e alla fiera stanno lavorando bene anche gli hotel degli altri comuni della Riviera. Tanta gente che si è riversata nelle spiagge, nei locali, nei ristoranti e nei bar della Riviera. Il colpo d’occhio sulla spiaggia ieri era quello di un fine settimana di piena estate. E oggi e domani si replica. Il meteo promette bene, con temperature massime fino a 30 gradi e oltre. E poi ci sono gli eventi, dagli ultimi in programmma di RiminiWellness off (il fuorisalone della fiera, con attività e sfide in tantissime discipline) a quelli serali proposti dai locali e dai chringuito in spiaggia. È un ponte d’oro per Rimini e tutta la Riviera, poi dal 3 giugno i turisti andranno progressivamente in calando. Aspettando il prossimo weekend. Ma giugno, con la Notte rosa e i tantissimi eventi in programma, promette bene.

Federico Tommasini