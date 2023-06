RiminiWellness, edizione amarcord Numeri come prima della pandemia

Obiettivo centrato: Rimini Wellness 2023 ha toccato i livelli pre pandemia. Un successo di visitatori, di businness e pubblico. Per il mondo del business e il popolo degli appassionati dello stare in forma Rimini Wellness ha consacrato il suo ruolo di catalizzatore dell’evento per l’intera industry e per tutte le community di settore. Con un format rinnovato e grazie alla sua doppia anima, professional e consumer, i quattro, intensi giorni - dall’1 al 4 giugno - di lavoro e divertimento si sono chiusi con un successo clamoroso anche sul fronte delle presenze tornate ai livelli del 2019. E anche l’intera riviera è stata ‘in movimento’, coinvolta nei 240 eventi del RiminiWellness Off, il fuori salone della manifestazione organizzato da Ieg e dal Comune. RiminiWellness ha rilanciato la fiducia tra gli operatori in una robusta crescita del mercato, offerto un autorevole colpo d’occhio sul settore con gli Stati generali del Fitness e del Wellness, una non stop di appuntamenti formativi, lanciato tendenze e discipline come Hyrox, attratto gli appassionati verso corretti e personalizzati allenamenti per stili di vita sani e, con l’area Foodwell. Oltre 1.500 le ore di allenamento e 200 gli appuntamenti settoriali, 28 i padiglioni (l’intero quartiere fieristico riminese) e 170mila i metri quadrati tra aree indoor e outdoor, delegazioni provenienti da 70 paesi e 300 brand espositori.

L’evento ha anche catalizzato l’attenzione dei media. Ben 270 milioni di contatti (+30% sul 2019) tra centinaia di servizi tv e radio, pezzi su stampa trade, giornali on line e off line, web channel hanno fatto dell’evento il simbolo dell’apertura della stagione estiva. Grandi numeri anche sui social: la copertura totale ammonta a oltre 4,5 milioni di reach. Circa 8.000 i download della app Rimini Wellness e oltre 35.000 le visualizzazioni al catalogo espositori. Rimini Wellness è l’evento capofila di Ieg Wellness Network, la piattaforma globale realizzata da Ieg per coinvolgere tutti i professionisti del settore - fra cui operatori, istruttori, catene di palestre, centri sportivi, produttori e distributori di attrezzature - e gli appassionati di sport fitness e wellness grazie ad eventi fieristici in Asia, Europa, Nord e Sud America. RiminiWellness tornerà alla Fiera e sulla riviera di Rimini per la 18esima edizione dal 30 maggio al 2 giugno 2024.