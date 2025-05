RiminiWellness esce dai blocchi. Ecco il lungo weekend di benessere

Riini, 30 maggio 2025 – Rimini è la provincia più ‘wellness’ d’Italia. Eccelle per numero di imprese sportive, palestre, piscine e per la vocazione accademica alle scienze motorie. E allora c’è chi sentenzia: RiminiWellness – e non c’entra il nome – si può fare solo a Rimini. Lo conferma anche uno studio condotto da Il Sole 24 Ore e di cui si è parlato nel corso della rassegna di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione inaugurata ieri. "L’Italia – argomenta Corrado Peraboni, ad di Ieg – è il quarto più sedentario dei Paesi Ocse. Meno del 20% degli italiani ha un livello di attività fisica minimo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Fa eccezione la regione Emilia Romagna che ha livelli molto più alti di attività fisica. Da qui parte un segnale importante per il nostro Paese. Rimini è la capitale del wellness".

La fiera andrà avanti fino a domenica. Come sottolineato dal presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, "continua a distinguersi per la capacità non solo di stare al passo coi tempi, ma di anticiparli". Per tutta la Riviera romagnola non è solo uno degli eventi di punta del calendario fieristico nazionale. "Rappresenta – osserva il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – anche l’avvio di un programma coerente con l’identità di Rimini come città del benessere e degli stili di vita sani". Una rassegna che va oltre i 190mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor, articolate lungo 30 padiglioni, all’interno del quartiere fieristico. Sono oltre 200 gli eventi che coinvolgono tutta la città. A Rimini c’è anche Beto Perez, il fondatore della Zumba.

In collegamento video, nel corso della cerimonia inaugurale di ieri, il saluto di Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità. "Soprattutto per le persone con disabilità o con una patologia degenerativa rara – le parole del ministro – è importantissimo poter perseguire il proprio benessere anche attraverso le attività e gli strumenti dedicati al wellness, attraverso lo sport e l’attività fisica con consigli e programmi su misura". Dal punto di vista di Michele de Pascale, presidente della Regione, RiminiWellness è anche "l’espressione concreta della visione regionale di benessere, sviluppo e coesione sociale. La nostra sport valley è un modello riconosciuto, dove lo sport è parte integrante della cultura e dell’identità regionale".

RiminiWellness ha ripercussioni anche in termini di presenze turistiche. Proprio mentre va avanti la discussione sulla convivenza tra quattro aeroporti – in particolare quelli di Rimini e Forlì – in Emilia Romagna. "La Regione – ribadisce de Pascale – sta lavorando al piano strategico per gli aeroporti. Non è una questione di ripartizione di flussi, ma di strategia di sviluppo. Con uno studio apposito vogliamo capire quale è il limite di Bologna con dati oggettivi alla mano. Lo studio che stiamo portando avanti, e che entro fine anno sarà concluso, ci deve dire quali sono le potenzialità di attrazione dei nostri quattro aeroporti. L’obiettivo della Regione è valorizzare tutti gli scali, ma con numeri alla mano".