Riminterme, un viaggio nella storia

Riminiterme tra passato, presente e futuro. Un viaggio nel tempo, per conoscere da vicino una storia cominciata nel lontano 1875 con la realizzazione degli stabilimenti idroterapici del Comune di Rimini, all’epoca tra i più belli d’Italia. Il tutto con lo sguardo rivolto al presente e ai nuovi servizi che andranno ad ampliare l’offerta del moderno centro termale che sorge sulla spiaggia di Miramare.

Giornata da non perdere, quella che si terrà domani a Riminiterme. Con “Terme Aperte”, il complesso di Miramare – al top in Europa per quanto riguarda il settore della talassoterapia – si prepara ad incontrare il pubblico, accompagnando i visitatori in un tour guidato, dalle 16.30 alle 17.30, alla presenza del direttore Massimo Ricci. Dalle 17.30 alle 18.30 un secondo appuntamento, in questo caso dedicato alla presentazione del progetto per una terza età all’insegna dello stare bene.