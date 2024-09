Rimorchio si sgancia. Tir blocca la strada

Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri mattina sulla provinciale Sp 36 di Montefiore quando un camion per cause accidentali ha visto sganciarsi il proprio rimorchio. Sul posto è arrivata in pochi minuti la Polizia Locale in attesa dell’intervento della ditta per la rimozione. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha diffuso anche via web e sui social l’avviso di prestare massima attenzione a chi percorreva tale tratto di strada in quel momento, avvisando della situazione di possibile pericolo connessa al ribaltamento del rimorchio. "Ma è stato sistemato tutto in poco tempo – conferma l’amministrazione comunale montefiorese –. Sul posto è intervenuta la polizia locale per regolare la viabilità e subito dopo la ditta per la rimozione del bilico. E’ stata risolta la situazione e tutto è tornato alla normalità". Un imprevisto quello verificatori sulle strade di Montefiore che si è concluso, dunque, fortunatamente senza alcuna conseguenza negativa. Montefiore resta un borgo dell’entroterra molto visitato e ricco anche di numerose attività produttive, commerciali, industriali ed artigianali.