Rimossa la bomba a Santa Giustina: rientrati a casa i 143 residenti evacuati

Rimini, 29 settembre 2024 – Il ‘bomba day’ a Santa Giustina è già finito. Rientro a casa per i 143 residenti della frazione di Rimini, evacuati in via precauzionale questa mattina per le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico inesploso (una bomba d’aereo della Seconda guerra mondiale) rinvenuto alcune settimane fa. A rimuovere e a far brillare l’ordigno ci hanno pensato dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Imponente il numero degli uomini delle forze dell’ordine e dei volontari (oltre 120 in tutto) impiegati questa mattina Santa Giustina per le operazioni. Cinque le persone ospitate per alcune ore nel centro di accoglienza, predisposto all’ex centro giovani per chi non sapeva dove andare. Era presente anche la Croce rossa, che ha trasportato tre persone malate presso i famigliari durante il tempo necessario a rimuovere l’ordigno.

Manuel Spadazzi