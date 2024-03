Rimpasto di Pasqua. Maresi lascia la giunta. A Michele Lari vanno lo sport e la cultura

A Palazzo Garampi la sorpresa di Pasqua si chiama Michele Lari. Il 31enne consigliere della lista Jamil - Rimini rinata diventa assessore, al posto del dimissionario Moreno Maresi. È il primo rimpasto di giunta dell’era Sadegholvaad. Una scelta maturata dopo che il sindaco ha deciso di indicare Maresi come consigliere nel nuovo cda di Ieg. Proposta che Maresi (tra i fautori della lista Jamil) ha accettato "con entusiasmo".

Lari sarà assessore allo sport e alla cultura, delega che fin qui il sindaco aveva tenuto per sé. "Investire su un giovane come Michele, impegnato in ambito culturale, sociale e sportivo – spiega Jamil Sadegholvaad – è anche un modo nuovo di allargare i confini di tutte le azioni in corso". Lari, 31 anni, diventato padre da pochi mesi, è infatti tra i fondatori del Team Bota, l’associazione di volontari riminesi nata nel 2020 in piena pandemia per aiutare chi era in difficoltà, da allora impegnata in tanti progetti solidali. I ragazzi del Team Bota hanno dato una mano anche durante l’alluvione. "Sono emozionato per questo nomina e darò il massimo", dice Lari. Al suo posto in consiglio comunale entrerà Lucia Lamarra.

A spiegare com’è nato il valzer delle poltrone tra Comune e Fiera è proprio Sadegholvaad: "La decisione di proporre Moreno al nuovo cda di Ieg nasce da un ragionamento pragmatico. I vertici di Ieg, a partire dal presidente Maurizio Ermeti e dall’ad Corrado Peraboni, hanno presentato un ambizioso piano di sviluppo del gruppo. Piano già ideato nelle linee portanti dal compianto Lorenzo Cagnoni. È un’operazione complessa che richiede cura, attenzione, conoscenze specifiche". E Maresi, che da assessore aveva le deleghe allo sport e ai rapporti con le società partecipate (il Comune di Rimini è tra i principali azionisti di Ieg) "è la figura più giusta. Ha seguito per conto del Comune il percorso di Ieg, ne conosce tutti i dettagli". Maresi ha accettato e ha dato le dimissioni da assessore "anche se non ci sarebbe stata incompatibilità". Ma "continuerò a dare gratuitamente una mano al nuovo assessore allo sport Michele Lari, dato che questo sarà un anno importantissimo per i tanti eventi che ci attendono": dal Tour de France agli Europei di ginnastica artistica, fino ai Mondiali di pattinaggio a rotelle, solo per citarne alcuni. "Questo sarà per Rimini una stagione straordinaria, per lo sport – sottolinea anche Sadegholvaad – Per questo ho chiesto a Moreno di supportare Michele fino all’autunno, visto che ha seguito in prima persona tutte le partite legate alle manifestazioni sportive".

Sadegholvaad ringrazia Maresi "per il lavoro svolto da assessore. Un lavoro caratterizzato da grande impegno e risultati tangibili". "Lascio il mio incarico a Palazzo Garampi – dice Maresi – dopo due anni e mezzo entusiasmanti. Quanto sta accadendo di straordinario quest’anno per lo sport riminese ne è il perfetto esempio". Certo, "restano tante cose da fare", ma la strada imboccata "è quella giusta". E ora "mi accosto al nuovo impegno con Ieg, con lo stesso spirito di servizio con cui ho svolto il ruolo di assessore".

Manuel Spadazzi