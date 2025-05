Rimpatriata dopo settant’anni

Sono passati quasi 70 anni, ma il cuore è rimasto giovane. Gli ex alunni della terza elementare Carducci di Bellaria, anno scolastico 1955/1956, si sono ritrovati nei giorni scorsi a casa di Adriano, uno di loro. Una rimpatriata speciale, sotto il cielo della loro infanzia, tra sorrisi, ricordi e piatti condivisi come un tempo. "Abbiamo aperto insieme i cassetti della memoria – racconta Paride Fantini – è stato come tornare bambini, con la stessa voglia di stare insieme e la stessa semplicità nel cuore". Hanno scelto la campagna e non un ristorante: una decisione che racconta molto di loro, della loro generazione cresciuta tra valori solidi, giochi all’aria aperta e una vita fatta di poco, ma autentica. Tra una risata e una fotografia passata di mano in mano, è riemerso il senso profondo di appartenenza a Bellaria Igea Marina, il paese che li ha visti crescere e che ancora li unisce.