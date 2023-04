"Rimuovere ‘Passato Presente’ è stato uno sfregio alla memoria"

"Il monumento Passato Presente è stato realizzato nel 1979 in seguito a un concorso del Comune di Bellaria Igea Marina per la realizzazione di ’un monumento che esalti i valori della lotta e i sacrifici sostenuti per la liberazione dell’Italia, con scelta unanime dell’allora consiglio comunale". Il consigliere Andrea Silvagni (Ad, foto) torna sul tema dopo la notizia che il Comune di Verucchio dedica una mostra imperniata sulle 18 tavole progettuali di Luigi Pogliaghi, autore del monumento alla Resistenza rimosso il 15 aprile 2014. "La sua rimozione – continua Silvagni – non è stata solo un sbeffeggio ai valori della Resistenza, non è solo stato un atto di estrema povertà culturale, ma è stato fatto anche un torto alla storia della nostra città e delle sue istituzioni". "Le ragioni portate dall’amministrazione Ceccarelli si rifugiavano in una non specificata scelta estetica, come se chi amministra fosse il portatore esclusivo del gusto e del bello, cosa che, nel nostro caso, potrebbe essere facilmente messa in discussione vedendo quello che viene realizzato dalle amministrazioni di centrodestra". "Forse le ragioni erano altre – ipotizza Silvagni, senza specificare quali –. Rimane il fatto che la scelta di rimuovere quel monumento e il totale disinteresse dell’attuale giunta rappresentano una ferita all’arte, alla cultura e alla storia di quelle persone che hanno combattuto per fare dell’Italia un paese libero e democratico". Va detto che il monumento in questione non piaceva a tutti, tanto che a Bellaria qualcuno l’aveva ribattezzato ’la gabbia di sassi’. Ciò detto il suo valore simbolico era fondamentale, e andava rispettato.