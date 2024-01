Rinaldini e Massari giudicano i giovani talenti

Esposizione, business, ma anche competizione. Questo è il Sigep. E anche quest’anno, nei panni dei giudici, ci saranno i big della pasticceria: Iginio Massari, il riminese Roberto Rinaldini (nella foto) ed Eugenio Morrone. Una delle sfide in programma è la Juniores Pastry World Cup, gara mondiale a squadre in cui gli under 23 metteranno alla prova le proprie capacità nell’arte della pasticceria. Il tema di quest’anno sul quale i giovani saranno chiamati a sfidarsi è ‘Miti e leggende’: ogni squadra attraverso le proprie creazioni racconterà un simbolo leggendario del proprio paese, valorizzandone la cultura e la storia. Sei le prove di gara: Presentazione artistica in cioccolato, Dessert street food del proprio paese d’origine, Presentazione artistica in zucchero, Torta moderna al cioccolato, Sorbetto bicchiere vegan, Dessert al piatto al caffè. La competizione vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da Australia, Cile, Filippine, Francia, Hong kong, India, Korea, Malta Perù, Taiwan, Usa, Uzbekistan. Le squadre, ognuna composta da un team manager e 2 concorrenti si sfideranno sotto l’occhio esperto di Massari, in qualità di presidente d’onore, di Rinaldini, presidente del mondiale di pasticceria juniores, e di Morrone, presidente di giuria.

Ci sarà anche il Campionato italiano pasticceria juniores, appuntamento annuale con un format unico nel suo genere che si rivolge alle giovani leve sotto i 24 anni di età. Si tratta di un’opportunità per misurarsi con il mondo della pasticceria in un concorso che punta a mettere in luce i principi etici e professionali del lavoro di pasticciere. Nella Bakery Arena si svolgerà il concorso Young idea per i talenti dell’arte bianca delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale italiani. La competizione permetterà ai ragazzi e alle ragazze di gareggiare sottoponendosi al giudizio di esperti panificatori, sviluppando così nuove competenze attraverso l’incontro con i professionisti e la conoscenza delle tecnologie innovative. I giovani talenti dell’arte bianca dovranno confrontarsi su 5 prove: Pane ciabatta, Pane di libera creazione, Pani di piccolo formato, Viennoiserie e un pezzo artistico dal tema ‘Guglielmo Marconi: 150 anni dalla nascita’.