Rinaldini si conferma il maestro delle torte

Rimini, 18 novembre 2024 – ​​​​​​Rimini come paradiso dei golosi. Lo conferma la 14esima edizione della guida ‘Pasticceri & Pasticcerie’ del Gambero Rosso, per il terzo anno realizzata in collaborazione con Club Kavè. Tra vecchie glorie e new entry, la nostra provincia è ben rappresentata e dimostra il proprio valore quando si parla di dolci tentazioni. Il riconoscimento più ambito, quello delle “tre torte” di valutazione, è andato anche quest’anno a Roberto Rinaldini, dell’omonima pasticceria (affiancato, in Emilia-Romagna, dalla pasticceria di Gino Fabbri a Bologna). Un punto di riferimento, a Rimini e non solo, per gli amanti di torte, dessert, croissant, pasticcini.

Si legge nella motivazione del Gambero Rosso: “Rinaldini a Rimini, oggi un brand che conta svariate sedi, anche fuori regione, ma questa a due passi dal mare, nella città dove tutto è cominciato, è sicuramente la più rappresentativa. Colori vivaci degli arredi e cura dei dettagli caratterizzano un locale per ogni ora del giorno, dove trovare la summa della sua ricca produzione. Ottima la colazione, che a lievitati ricchi e super farciti affianca cornetti salati, uova e avocado toast. Nella corposa offerta salata, anche pizza, focacce, piadine, e a pranzo una strutturata proposta ristorativa. Impossibile non essere attratti dai mignon o dalle ammalianti monoporzioni. Da provare il gelato. Completano l’offerta biscotteria e torte, anche taylor made, i rinomati i grandi lievitati e i dolci da ricorrenza”.

“Questo prestigioso riconoscimento è il risultato di una passione che ogni giorno si traduce in gesti, sapori e creazioni uniche - ha commentato Rinaldini su Facebook -. È una gioia immensa per tutto il team, che lavora con dedizione, unendo creatività, tecnica e amore per i dettagli per offrire il meglio della tradizione e dell’innovazione dolciaria”. L’edizione 2024 della guida segna però l’ingresso, nell’olimpo della pasticceria, di altri due locali: Giacomo Ciavatta di Riccione e Cesari di Rimini. L’anno che sta per concludersi, come rivelato dal Gambero Rosso, ha visto il dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini, protagonisti in tutte le vetrine, dalla grande città alla provincia. Sono 660 i locali censiti dalla guida e 61 le novità di quest’anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre torte.