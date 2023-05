Rinaldis non molla "Dopo ventinove anni mi ricandido presidente Ho un lavoro da finire"

di Mario Gradara

"Mi ricandido perché questo lavoro, la tutela del nostro turismo e della categoria degli albergatori, non termina mai". E’ la motivazione - in stile Biden - con la quale Patrizia Rinaldis spiega perché resta in pista. Domani dalle 15 al Waldorf si vota per il nuovo consiglio.

Una ennesima rielezione scontata?

"Non si sa mai", ride la Rinaldis, che 5 anni fa venne sfidata da Corrado Della Vista, sconfitto con 172 voti contro 158. Poi passato a Conflavoro. Rinaldis vincerà. Il nuovo - si fa per dire - presidente verrà votato dai 13 eletti. Sono 16 i candidati, 10 dei quali fedelissimi rinaldisiani consilieri uscenti. Dunque non c’è partita. Quella della Rinaldis è una corsa antica. Risale al 1994, ventinove anni fa, il suo esordio nel consiglio direttivo di Aia Rimini (all’epoca era presidente il compianto Mario Petrucci, vice Franca Guerra). Per dare l’idea, il 1994 fu l’anno della discesa in campo di Berlusconi, della fuga di Craxi in Tunisia, dell’elezione di Nelson Mandela, della guerra nei Balcani e della tragica morte di Ayrton Senna a Imola.

E della prima elezione della Rinaldis: tre anni da consiliere (all’epoca i mandati erano triennali, portati al quinquennio di recente), seguiti nove da vice di Maurizio Ermeti (poi e al Piano Strategico). Nel 2006 diventa presidente, poltrona cui è incollata, pardon, ancorata saldamente da 17 anni. Che diventeranno 22, e 34 complessivi.

Perché gli albergatori dovrebbero votarla?

"Perché credo nel turismo, ci ho messo da sempre la passione, ho dedicato anni alla mia città".

Cinque anni fa aveva detto che per lei sarebbe stato verosimilmente l’ultimo mandato: che è successo?

"Me l’hanno chiesto, di ricandidarmi, sia nel consiglio di amministrazione, molto propositivo e coeso, sia molti associati".

In che senso il lavoro non termina mai? Pensa di candidarsi a vita? Sa che sta battendo il ’record’ di Manlio Maggioli, alla guida per 20 anni della Camera di Commercio.

"Il turismo cambia di continuo, è materia sempre più complessa, servono persone preparate per affrontarne le sfide. Serve preparazione e tempo disponibile. Io spesso ho lasciato indietro la mia impresa per seguire le questioni sindacali".

C’è chi critica il ’sistema elettorale’ dell’Aia: schede in libertà, nomi sfusi di candidati e deleghe come se piovesse. Che favorirebbero chi è già seduto in poltrona...

"Il mercato delle deleghe c’era anni fa. Oggi sono ristrette a una sola, che può dare solo il titolare. Il quale comunque dà la sua delega a qualcuno di cui si fida".

Lei ne ha molte?

"Non so. Io chiedo da tempo a tutti di venire a votare di persona. Comunque le schede sono tutte certificate col timbro".

Nel ’99 a Rimini c’erano 1.280 alberghi. Nel 2021 solo 880. Con proporzionale calo degli associati Aia?

"Ci sono 400 alberghi in meno. Ma gli associati restano grossomodo quelli, tra 580 e 650".

Quanti sono oggi?

"Oltre 600. Ma non accettiamo le iscrizioni di tutti, cerchiamo di scremare".

L’accusano anche di presentarsi senza un programma: 5 anni fa i temi erano le offerte indecenti, i condhotel, l’aeroporto, gli hotel marginali. E oggi?

"I programmi durano da sera a mattina, vedi quelli politici. Quelli che lei cita restano temi in corso d’opera".

Tre urgenze da affrontare?

"Anzitutto il ruolo dell’Aia, consolidare le relazioni avviate. Poi la riqualificazione delle strutture ricettive. Una via d’uscita per quelle obsolete. Ma non mi chiedete il mondo. Non posso fare strade e parcheggi. Ma intervenire in un Piano Strategico".