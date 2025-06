Rinaldis sale in vallata . Bufera dopo la nomina

Bufera sulle nomine del Gal (Gruppo di azione locale), per le valli del Marecchia e del Conca. A succedere nel ruolo di presidente a Ilia Varo è Patrizia Rinaldis, già presidente di Federalberghi Rimini. Una nomina su cui si scaglia Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini definendo senza mezzi termini l’incarico "inopportuno. L’elezione di Patrizia Rinaldis (alla guida di Federalberghi Rimini da quasi trent’anni) ci sorprende profondamente, in quanto rappresenta una chiara forzatura rispetto al patto originario siglato tra i soci fondatori del Gal. Sette anni fa, fu infatti stabilito un impegno condiviso affinché la presidenza fosse espressione del mondo agricolo. Riteniamo quindi profondamente deludente che l’entroterra non abbia potuto esprimere un presidente. La nuova presidente è espressione del mondo economico riminese. Le sue competenze sono legate al turismo balneare, non certo alla gestione dello sviluppo rurale. Ora ci attendiamo un deciso cambio di passo sullo sviluppo dell’offerta ricettiva nelle aree interne, che da sempre soffrono di un deficit strutturale rispetto al sistema turistico costiero".

Ad anticipare il clima burrascoso interno al Gal erano state le dimissioni improvvise del consigliere Andrea Zanzini, in quota Camera di Commercio. Dimissioni motivate "per quanto avvenuto nei giorni scorsi e nel corso del primo cda del Gal - scrive Zanzini -, dalla gestione tutta politica che, a mio parere, si è indebitamente moltiplicata dietro alle nomine fin da subito". Non solo, emergono anche strane richieste: "Per non dire del paradosso che abbiamo persino ascoltato un consigliere chiedere ‘dove fosse la sede del Gal’, episodio sintomatico e non isolato".

Immediata la replica della neo presidente, Rinaldis: "Le sue affermazioni non rendono giustizia al ruolo e all’autonomia degli altri consiglieri, che rappresentano con serietà enti pubblici e parti private, portando nel GAL la voce dei territori e delle imprese. Ci sono ancora potenzialità straordinarie da far emergere e opportunità da cogliere, e sono convinta che lavorando in sinergia potremo raggiungere obiettivi importanti per lo sviluppo locale".

Con la presidente Rinaldis il nuovo cda è composto da Filippo Sica, Gianluigi Brizzi, Marcello Fattori, Giorgia Gianni, Loris Mazzotti, Sara Carli e Marina Lappi.

Andrea Oliva