Rinasce il comitato di viale Tasso: già 60 associati

Ricostituito il comitato di viale Tasso che, allargato alle attività affacciate sul lungomare Goethe e per la prima volta ai residenti, si trasforma in "Associazione Tasso-Goethe". A rappresentare gli associati, una sessantina in tutto tra commercianti, pubblici esercenti, albergatori e titolari di altre attività, è il nuovo direttivo, formato da Michela Tosi Brandi, presidente, affiancata dalla vice Monia Torelli, nonché da Stella Rotordam, Massimo Angelini e il figlio Edoardo, Lea Ermeti, Alice Ciavatta, Patrizia Mancinelli, Tiziana Matteini, Arber Plaku e Hari Fathe Tageldin. Obiettivo dell’associazione, osserva la portavoce Rotordam: "è rilanciare la nostra area caratterizzata da diverse attività, da quarant’anni gestite dalle stesse famiglie, e di animare l’area, dal Tasso al mare, promuovendo le nostre peculiarità, a partire dall’accoglienza. Stiamo lavorando sul cartellone delle iniziative, che spazieranno dalla musica all’animazione fino al tradizionale mercatino di artigianato e vintage, che si terrà ogni martedì in viale Tasso fin dall’imbrunire, dal 23 maggio ai primi di settembre. Puntiamo sulla romagnolità, che deve prevalere anche nella musica, che caratterizzerà soprattutto i giovedì sera".

ni.co.