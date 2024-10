Rinasce il parco dell’ex Fornace. Parte la palestra a cielo aperto

Testimonial Luca Venturelli, campione di atletica e grande protagonista degli ultimi Europei Paralimpici dello scorso giugno in Svezia. Sarà inaugurata sabato al parco della Fornace, la palestra a cielo aperto parte integrante del parco riqualificato, l’iniziativa di Sport e Salute (società dello Stato per la promozione dei sani stili di vita). Il Comune aderisce al progetto nazionaleSport di tutti. Dalle 10,30 inaugurazione della palestra, "in una zona verde già diventata apprezzato punto di riferimento per la vita all’aria aperta di tante famiglie", sottolinea l’amministrazione. Che rivendica di essere "da sempre attenta al benessere e alla salute della propria cittadinanza, e aderisce così alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane". L’area attrezzata è gestita dal Comune in collaborazione con Kiklos, e lo spazio è disponibile anche per le altre realtà associative e l’uso libero da parte dell’utenza (nei prossimi giorni sarà installato un defibrillatore donato alla comunità dalla Famiglia De Sanctis).

Sabato saranno presenti il sindaco Filippo Giorgetti, anche vicepresidente regionale Anci, l’assessore allo Sport Francesco Grassi, assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell’iniziativa. Con Erika Brancoliniinterverranno il coordinatore regionale di Sport e Salute Antonella Luminosi, Rossano Armellini in rappresentanza di Kiklos. Insiemme al testimonial Luca Venturellila sorella minoreLisa,anch’essa talento dello sport e già campionessa italiana under 12 di Sup. Dopo il taglio del nastro, ci saranno l’attività dimostrativadel QR CODE (presente su ogni singolo attrezzo) e attività pratiche con i ragazzi di alcune scuole primarie.