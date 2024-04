Rinasce il Premio Fellini: "Possiamo diventare la terra del cinema"

Rinasce il Premio Fellini. Il nuovo assessore al Turismo riminese, Michele Lari, vuole "alzare l’asticella". Bello avere il Fellini Museum, vivere nell’immaginifico mondo felliniano o montare sezioni delle pellicole del maestro, cosa possibile al Museum. Ma per diventare un luogo di cinema serve altro, dice l’assessore. "Nel prossimo triennio, a Rimini e su tutto il territorio provinciale, ci sarà da fare un grande lavoro sul tema cinema – precisa Lari –. E non sarà solo un lavoro di studio, ricerca e documentazione, avendo in Federico Fellini un motore attrattivo di livello assoluto e mondiale in termini accademici e scientifici. Dovrà essere anche un progetto di rete, in cui tutte le realtà territoriali che fanno cinema arrivino a condividere, nel rispettivo campo autonomo di azione e promozione, alcuni obiettivi comuni. Certamente tra questi, ad esempio, devono avere un rapporto e delle relazioni con la Film Commission regionale".

I soggetti non mancano. Ci sono il Bellaria Film Festival, il Nót Film Festival, La Settima Arte, Cartoon Club, Amarcort, i Luoghi dell’Anima, C-Movie Film Festival e Overtime. Tanto, ma ancora una volta non basta. "Deve prevalere l’ambizione di proporci come terra di cinema di valore internazionale. Non si tratta di fare un semplice accordo tra Festival, esperimento tentato anche in passato ma con esiti non troppo chiari, oppure uno scambio di spazi, più che naturale. Si tratta di alzare l’asticella e tendere a qualcosa di più ambizioso". Serve una manifestazione che porti personaggi noti del mondo del cinema, i talenti emergenti, l’innovazione e la sperimentazione. Serve un luogo in cui la settima arte possa mostrarsi rendendo la Riviera riconoscibile anche dall’estero.

"Per questo, nelle prossime settimane, mi voglio prendere l’impegno di incontrare gli amministratori comunali e chi sta dietro alle eccellenze cinematografiche che arricchiscono il nostro territorio". C’è già un obiettivo da raggiungere: "Perché non partire proponendo un’azione, ‘un nuovo inizio’, ad alto valore simbolico come la reintroduzione del Premio annuale dedicato a Federico Fellini in cui, accanto ai mostri sacri della macchina da presa, non vengano segnalati e segnalate quelle personalità e quelle situazioni che più di tutte stanno facendo del nostro Paese, in questo periodo, un punto di riferimento della cinematografia mondiale più innovativa?".

Andrea Oliva