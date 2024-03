Rinasce la stazione. La fermata di via Pascoli tra verde e associazioni

Rinasce la stazione di via Pascoli a Rimini. Era qui che un tempo i viaggiatori si fermavano e sarà qui che si incontreranno nuovamente le persone. L’antica connotazione del luogo rimane nel progetto che la giunta riminese si è vista finanziare dalla Regione, all’interno del bando partecipazione 2023. Il nome del progetto riminese è ‘Fiori e tragitti’, a sottolineare le due vocazioni del luogo.

"Il percorso partecipativo di co-progettazione - spiegano dal municipio - mira a realizzare nell’ex stazione ferroviaria di via Pascoli un centro interculturale con una forte caratterizzazione sociale ed ambientale, in grado di valorizzarne la vocazione storica al transito, all’incontro e allo scambio. Potrà prendere il via grazie a un finanziamento regionale di 15mila euro che vede la proposta riminese al nono posto della graduatoria regionale sui 43 progetti presentati".

Nell’area insistono strutture che possono essere utilizzate come spazi per attività, e ampie zone esterne che una volta rigenerate offriranno nuove opportunità in ambito di verde urbano oltre a quelle presenti oggi.

"Nei prossimi giorni verrà convocato il primo tavolo di coprogettazione - annunciano da Palazzo Garampi - con il quale prenderanno avvio le attività e che vedrà la partecipazione dell’associazione Forum Rimini Venture, Volontaromagna, Il Palloncino Rosso. È previsto l’ampliamento del partenariato, a partire da Anthea, Società multiservizi di valorizzazione del verde e del patrimonio pubblico, e dalla Cattedra Unesco in Educazione alla Cittadinanza Globale".

Ci sarà poi un incontro con gli abitanti del quartiere, con l’associazionismo e con i cosiddetti portatori di interesse. si tratterà del primo passo per strutturare le azioni previste dal programma.

"Intercultura, rigenerazione, ambiente – commenta la vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini - sono tre degli assi portanti di un progetto, ‘fiori e tragitti’, con grandi potenzialità, in un’area strategica della città. Il finanziamento ottenuto è un grande risultato, che segue mesi di lavoro intenso con gli uffici. Ora siamo nelle condizioni di avviare una sperimentazione attesa, che partirà proprio dall’incontro e dal confronto con i cittadini e le diverse associazioni e istituzioni coinvolte".