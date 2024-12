Rinascita Basket Rimini celebra la Christmas Night al Flaminio con il presidente Maggioli

Festa, applausi a un inizio di stagione fantastico e brindisi di auguri. Tutta Rinascita Basket Rimini si riunisce al Flaminio per la sua Christmas Night e il presidente Paolo Maggioli ne approfitta per tenere a raccolta invitati, squadra e staff per i tradizionali auspici prima delle festività. "Credo che possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che il percorso che stiamo facendo, sia per il tempo che ci stiamo mettendo e sia per i risultati non solo sportivi, è superiore alle previsioni più rosee – dice il numero uno di Rbr -. Un percorso oltre le aspettative. Guardare la classifica di A2 il lunedì mattina dà parecchia soddisfazione, magari anche ripensando a quando andavamo a giocare in qualche palestra non così scintillante qualche anno fa. La soddisfazione è enorme. La A2? Magari è l’ultimo anno che saremo qui, qualora dovessimo salire. È quello che speriamo tutti. Ma anche se non dovessimo riuscirci, siamo sempre pronti a step di crescita continui".

Ai saluti si unisce l’amministratore delegato, Paolo Carasso. "Natale è la festa delle famiglie e la famiglia di Rinascita si sta allargando sempre di più – spiega "Paolino" -. Il Flaminio dovrà essere la nostra casa per sempre. Per una stagione vincente, una società sportiva deve avere tre componenti fondamentali e tutte e tre devono essere di grandissimo libello. La prima è la componente tecnica e direi che noi abbiamo un grande allenatore e un grande staff. Poi i giocatori, ma prima di tutto le persone che ci stanno dietro: siamo orgogliosi di questo gruppo squadra. Parlo, per fare un esempio, di uno come Francesco Bedetti che sta dimostrando tutti i giorni di avere a cuore questa squadra. La terza componente è avere una grande società e noi abbiamo la fortuna di avere un grande presidente che ogni giorno ci stimola a fare meglio".

Intanto Rbr si prepara alla partita di domenica a Verona. Gli scaligeri hanno completato in settimana uno scambio a sorpresa per quanto riguarda gli americani, con Pullen a Napoli in Serie A e Copeland a fare il viaggio verso il Veneto. Il giocatore si allenerà per la prima volta oggi con la squadra e sarà a disposizione contro Rimini.

Loriano Zannoni