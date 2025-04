Rinascita Basket Rimini: stagione straordinaria e primo posto nei playoff

Nell’elenco delle parole che definiscono un’impresa, coach Sandro Dell’Agnello va sul sicuro e sceglie il più semplice, ma anche il più significativo: "Straordinario". Fuori dall’ordinario, come giocare un intero campionato con pochissimi passaggi a vuoto, tenendo testa a squadre che alla griglia di partenza venivano piazzate ben più in alto della Rinascita. E invece adesso Rbr quelle squadre – eccezion fatta per la corazzata Udine già con entrambi i piedi in serie A – le guarda dall’alto in basso. Le guarda forte di un risultato appunto "straordinario come è trovarsi matematicamente al primo posto della griglia playoff a una giornata dalla fine della stagione regolare – spiega sempre coach Sandro Dell’Agnello –. In un anno e mezzo che sono a Rimini ’straordinario’ è un termine che fortunatamente abbiamo detto molte volte, ma credo sempre a ragion veduta".

Anche considerando la partita che è stata necessaria per ottenere il risultato in questione. Contro una Fortitudo che "al di là del +9 nel punteggio finale, per noi ha rappresentato una partita di grande sofferenza – continua il coach biancorosso –. Soprattutto nel primo quarto dove non abbiamo arginato bene la loro veemenza. E nel terzo quarto ancora quando è entrata in gioco la variabile Aradori, che ci ha messo molto in difficoltà. Anche se credo che tutto sommato non lo abbiamo marcato male". Poi, la svolta. "Nell’ultimo periodo credo che le chiavi siano state due. La prima è stata il suggerimento del mio vice Luise, che ha consigliato di cambiare su Aradori su tutti i blocchi. E l’altro è stato schierarci con quattro ’piccoli’ e Johnson da centro. Poi è vero che devi fare canestro, ma con quel quintetto lì per noi non è stato difficile prendere dei tiri coi piedi per terra". Infine, un pensiero del coach non può che andare "ai nostri tifosi. Ai quali siamo contenti di avere regalato anche questa soddisfazione considerando anche un po’ di sano campanilismo. Abbiamo conquistato infatti la vittoria di un derby contro un avversario molto stimato ma anche inviso a Rimini", ha concluso Dell’Agnello.

Ed è forti di questo risultato che ora Rbr si affaccia alla partita conclusiva della stagione regolare, domenica ore 18.30 al Flaminio contro Nardò. Dopodiché inizierà il periodo più bello dell’anno. Inizieranno i playoff.

Francesco Zuppiroli