Rinascita delle colonie Il sindaco alla Regione: "La troppa burocrazia frena gli investitori"

"Gli imprenditori sono pronti a investire sulle nostre colonie, ma chiedono garanzie, a partire dalla certezza dei percorsi: la cosa peggiore per chi investe è acquistare e poi attendere per anni i tempi della burocrazia. Non se lo possono permettere loro, non se lo può permettere la nostra città, nè il nostro turismo". Rimini contro Bologna. Una sorta di ultimatum quello che rivolge il sindaco a Soprintendenza e alla Regione. Che sembra pronta a rispondere presente. Jamil Sadegholvaad ieri mattina ha fatto da Cicerone, insieme all’assessore all’Urbanistica Roberta Frisoni, accompagnando l’assessore regionale Andrea Corsini e alcuni dirigenti in un sopralluogo che ha toccato quattro ex colonie riminesi: Novarese, Bolognese, Murri, ex Enel. "Un patrimonio di rilevanza unica tanto per la storia che rappresentano – osserva il sindaco – quanto soprattutto per il valore strategico che esse hanno per lo sviluppo della zona mare". "Tutta l’area delle ex colonie da Bellariva al Marano – continua Sadegholvaad – ha le potenzialità per diventare un polo di accoglienza innovativo, attraverso l’insediamento di servizi turistici, destinazioni ricettive di livello, nuove funzioni legate a benessere, intrattenimento, socialità. L’interesse pubblico affinché questi complessi siano tolti dal degrado in cui versano da troppi decenni è evidente, così come è chiaro che per tradurre idee in progetti sia indispensabile il coinvolgimento dei privati, per la riqualificazione delle strutture e poi nella successiva fase della gestione. Segnali incoraggianti ci sono, come dimostrano le recenti acquisizioni e l’interesse mostrato da diversi gruppi internazionali. Movimenti che fanno ben sperare e che l’amministrazione è pronta ad accompagnare e sostenere in stretto dialogo con gli altri enti, proprio a partire dalla Regione. La presenza di oggi dell’assessore Corsini, che ringrazio per la disponibilità, ne è la conferma".

"Abbiamo fatto un sopralluogo su invito del sindaco di Rimini – attacca l’assessore Corsini –. Avevo già visto le colonie e ho voluto approfondire. A partire dai limiti che oggi esistono per le riqualificazioni". Corsini si mostra disponibile su un doppio fronte, esterno e interno, per così dire: "Per le colonie che hanno vincoli della Soprintendenza ci confronteremo con il Comune, affiancandolo nei progetti di valorizzazione. Per quelle vincolate dal Piano paesistico della Regione vogliamo trovare la possibilità di superare alcuni ostacoli che oggi impediscono la riqualificazione, e parallelamente interventi contro il degrado. Penso ad esempio all’ex colonia Enel, un ecomostro che ha vincoli del Piano paesistico: dobbiamo far sì che il Comune possa intervenire, dopo averla acquisita, per rigenerarla, addirittura togliendo parte dell’edificato rispetto ad oggi, non aggiungendone del nuovo".

Mario Gradara