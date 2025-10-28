Rinascita, dolce vigilia. Con Roseto per volare

La vigilia è dolce, questa volta. La Dole che esce sorridente dal derby ha nel motore una buona dose di entusiasmo in più per affrontare l’infrasettimanale di domani con Roseto. Di nuovo al Flaminio, dopo aver vinto domenica con Pesaro e aver così sfatato il tabù che la vedeva sempre perdente in casa. Invece no, questa volta i biancorossi hanno mostrato il loro lato migliore con grande continuità. Ed è proprio quella la parola chiave: continuità. Un mantra che Sandro Dell’Agnello sta ripetendo da settimane molto più rispetto ad alcuni particolari aspetti tecnico tattici.

Lo si è visto nel derby: Rimini ha vinto perché ha prodotto uno sforzo collettivo continuo in attacco e in difesa, a rimbalzo e nella circolazione di palla. La Dole ha attualmente il terzo attacco del campionato con 83.1 punti segnati dietro a Bergamo (85) e proprio a quella Roseto che domani farà capolino al Flaminio (84.1). Eppure, nonostante le tante prime punte che hanno nelle corde il ventello, anche in questo caso il contributo è collettivo. Marini, che domenica è stato l’ottavo marcatore di squadra, ha la media più alta di tutti in stagione. I suoi 13.3 punti a partita, però, valgono appena il 33° posto nella classifica individuale dei bomber di A2. È un numero scioccante e allo stesso modo fondamentale per gli equilibri collettivi, una cifra che testimonia la capacità della squadra di trovare punti da tutti.

Ma l’attacco, si sa, non è mai stato messo in discussione. La capacità di andare a rimbalzo e di mostrare continuità invece sì. E allora, se i quattro esterni lavorano come domenica sulle piccole cose, la sensazione è che la Rinascita abbia pochi rivali. 5 rimbalzi per Tomassini e Marini, 4 per Denegri, 3 per Robinson: cifre che significano tantissimo, così come i 18 assist distribuiti tra gli stessi quattro. Equilibrio e continuità che servono per orientarsi in una stagione folle, che non ha ancora un padrone. La classifica è oltremodo intricata, con tre squadre a 10 (Pesaro, Brindisi e Verona) e addirittura nove a 8, compresa la Dole. E domani c’è pure Verona – Brindisi. Rbr vuole approfittarne in casa con Roseto. La società, intanto, suggerisce di assicurarsi il biglietto in anticipo per evitare possibili code domani sera nell’imminenza della palla a due.

Loriano Zannoni