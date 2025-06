Rinascita sfida Cantù: obiettivo vittoria in gara3 per la Serie A

Gioca per sorprendere, la Rinascita. Con un palazzo vestito a festa e voglioso di celebrare il ritorno in Serie A di Cantù dopo cinque anni, il ruolo di RivieraBanca è chiaro e neanche troppo nascosto: instillare dubbi nella mente dei giocatori di casa, restare aggrappati al match e cercare la spallata decisiva che è mancata nelle prime due partite. Magari, anche presentarsi alla volata finale, gli ultimi cinque minuti, per una volta in vantaggio. Per vedere l’effetto che fa e per far tremare almeno un po’ le mani all’Acqua San Bernardo, che è sul 2-0 e vorrebbe chiuderla subito. Con una difesa come quella di gara2, mettere insieme una partita equilibrata è possibile. Con percentuali al tiro migliori anche solo di poco, fare gara di testa può essere nelle corde dei biancorossi.

"Ripetere la seconda partita, facendo magari qualche canestro in più e anche migliorando la percentuale ai liberi, ci potrebbe dare la vittoria in gara3 – spiega il viceallenatore di Rbr, Sergio Luise -. Cantù giocherà in casa e questa volta avrà il tifo dalla sua, lo sappiamo, ma queste prime due partite sono state la dimostrazione che per vincere e superare l’avversario bisogna lavorare sui particolari. Nel secondo match abbiamo messo sul parquet un’ottima difesa e un attacco che, per tre quarti, ha funzionato bene. Nel quarto? Le percentuali ci hanno punito malgrado la costruzione di buoni tiri. Sappiamo che sarà una partita dura, ma abbiamo già dimostrato a noi stessi di potercela giocare e di avere le carte in regola per poter andare a vincere in casa loro".

Le varianti tattiche in queste prime due partite non sono mancate, così come alcuni piccoli cambiamenti nelle scelte difensive dei due staff. "Come successo anche nelle due precedenti serie, è normale vedere piccoli aggiustamenti tra una partita e l’altra – prosegue Luise -. Non stravolgimenti, perché il tempo a disposizione non è tanto, ma lievi modifiche. La maggior parte delle scelte prese in gara2 ha funzionato, quindi si tratta veramente di piccole cose. Dobbiamo avere più fiducia nelle nostre qualità in attacco nei momenti decisivi, ricordarsi della squadra che siamo stati fino a ora e continuare su quella strada. Abbiamo voglia di allungare la serie. Stanchezza? Tutti hanno dolori in questo momento della stagione, da una parte e dall’altra, ma siamo concentrati nel provare a raggiungere l’obbiettivo. Vogliamo provare a vincere questa gara3".

Tutti a disposizione in casa Rbr, così come per quanto riguarda i padroni di casa di Cantù.

Loriano Zannoni