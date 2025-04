Rinascita verso i playoff: sfida al Flaminio con Avellino, Brindisi o Verona

Guarda dritto ai playoff, la Rinascita. Guarda lontano, verso domenica 11 febbraio, giorno di gara1 dei playoff al Flaminio. L’avversaria ancora non si conosce, ma si sa che uscirà dal terzetto Avellino – Brindisi – Verona, con le prime due a scontrarsi domani sera e gli scaligeri ad aspettare la vincente domenica. La società biancorossa ha però già pensato ai tifosi e ha fatto partire la campagna playoff col claim "Se lo potessi immaginare". I biglietti per gara1 (domenica 11 alle 18) e gara2 (martedì 13 alle 20.30) si possono acquistare da oggi attraverso i consueti canali. Fino a giovedì 8 maggio gli abbonati potranno far valere la prelazione e avranno uno sconto. La squadra tornerà ad allenarsi oggi. L’ultimo sguardo alla partita di domenica scorsa lo dà Alessandro Simioni. "Dispiace per com’è andata – confessa il centro di Abano Terme -. Sappiamo tutti che erano due punti che contavano il giusto e che era in ogni caso una giornata di festa, ma aver perso è chiaro che non fa piacere. Peccato". Resta negli archivi una regular season di grande livello. "Era difficile aspettarsi un secondo posto all’inizio della stagione e invece siamo arrivati in questa posizione – prosegue Simioni -. Il merito va a tutti. Dispiace per quel giro a vuoto nelle settimane attorno alla Coppa Italia. La mia stagione? C’è sempre l’auspicio di fare di più. Sono contento di come è andata fin qui". Ora i quarti playoff, con Simioni che prova a fare le carte delle tre possibili contendenti. "Brindisi è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, ha un ottimo organico e americani molto forti. Hanno avuto alti e bassi, ma ora se la possono giocare. Avellino ha un buon quintetto, i primi cinque giocatori che scendono in campo sono di grande valore ma forse sono un po’ corti. Infine Verona, ottima squadra: è andato via Esposito ma con due americani come Cannon e Copeland può fare bene. Noi? Ho grandissima fiducia, sento che nei playoff possiamo dire la nostra".

Loriano Zannoni