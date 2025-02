Rincari su hotel, trasporti e spiagge. A rischio la vacanza della terza età: "Prezzi fuori controllo, che disastro"

"Da molti anni la vacanza della terza età costituisce una parte significativa del movimento turistico della costa, quasi 2 milioni di presenze in Romagna nel 2024. Ma i rincari che stanno facendo albergatori, bagnini e società di trasporto rischiano di compromettere il 2025". Lo afferma Giovannino Montanari, nella duplice veste di vicepresidente regionale Fiavet (Agenzie viaggio e tour operator) e presidente Montanari Tour, colosso della vacanza coi capelli d’argento.

Da dove cominciamo? "Magari dalle strutture ricettive". Vada. "Da dopo il periodo pandemico, a causa soprattutto dei rincari energetici, i listini che ci hanno proposto i circa 300 alberghi con cui lavoriamo in riviera, coi quali trattiamo il prezzo uno per uno, hanno viaggiato a un ritmo di +10-15% l’anno. Lo stesso per il 2025 rispetto al 2024".

Di che cifre parliamo? "Per capirci, 4-5 euro a fronte di 35 euro nel mese di giugno in un normalissimo 3 stelle. Sembrano pochi, ma sono tanti per i turisti nonni. In precedenza non si andava oltre 1-2 euro l’anno di ritocco".

Capitolo pullman? "E’ forse ancora più complicato. Anzitutto perché le ditte non trovano gli autisti. Poi, hanno cambiato gli accordi fatti a ottobre - novembre, in base ai quali però abbiamo già venduto i pacchetti: hotel, spiaggia, trasporto. Adesso è tutto da rifare. Col rischio di perdere clienti, che ’arruoliamo’ soprattutto tra centri sociali e dopolavori, per lo più nel Nord Italia. I trasportatori ci dicono ’non ci stiamo più dentro’ per i rincari dei carburanti. Hanno fatto aumenti del 10% sul 2024. E poi..."

Dica. "Gli aumenti dei trasporti stanno affossando i... valzer dei nonni".

Spieghi. "Nel pacchetto vacanza da sempre inseriamo una serata in una balera dell’entroterra. Li portiamo noi con i pullman noleggiati".

Programma della serata? "Lo spettacolo, una serata a settimana, con 300-350 persone, prevede ballo dei turisti, esibizioni di mini ballerini, hostess e così via. Mentre i locali tengono i prezzi fermi, i pullmann sono passati da 200 a 4-500 euro a mezzo. Da 14-15 a 22-23 euro a turista. Per una coppia di anziani, spendere oltre 40 euro serata è complicato".

Risultato? "Per molti l’estate scorsa è stato l’ultimo ballo. Tanti si accontenteranno di una festicciola in albergo, ma è diverso, o un giretto in più sul trenino di gomma".

Capitolo spiaggia? "Qui trattiamo come Fiavet con le Cooperative costiere. Nel 2025 aumenti medi dell’8%, molto più dell’inflazione".

C’è una buona notizia? "Grazie ai voli da Basilea su Rimini puntiamo a portare qui pensionati da Francia e Germania, ci sono buoni contatti in corso".