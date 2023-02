Sono 142 le famiglie nella zona sud che potranno contare sul contributo economico per alleggerire il caro vita. Il bando è distrettuale, ovvero abbraccia l’intera zona sud che va da Riccione a Cattolica passando per Misano e poi la vallata del Conca. L’obiettivo del bando era dare la possibilità alle famiglie di avere un aiuto nell’affrontare l’aumento delle spese. Il contributo massimo è di 550 euro, un valore che diminuisce con l’aumento del valore Isee arrivando a 275 euro per chi ha un Isee che sfora i 28mila euro. Dai comuni erano arrivate 256 domande da parte di altrettante famiglie, ma solo una parte è stata ritenuta meritevole del contributo. Stando ai criteri utilizzati dal bando ben 114 famiglie si sono viste presentare un due di picche. Per le rimanenti 142 è arrivato l’aiuto.

Nel complesso le risorse pubbliche utilizzate per rispondere alle richieste di aiuto sono state circa 67mila euro. Il contributo non viene erogato sotto forma di contante o bonifico, ma come voucher da spendere in supermercati e farmacie della zona sud. La forma di aiuto non è sovrapponibile a quella introdotta successivamente dal Comune di Riccione come bonus energia che ha consentito di aiutare solo le famiglie riccionesi per un valore di 122mila euro.