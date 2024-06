Rinforzata la videosorveglianza. In funzione 156 telecamere

Sono 148 le telecamere sparse sul territorio comunale nei luoghi dove in municipio hanno ritenuto necessario un occhio elettronico sempre vigile. A queste si aggiungono 8 telecamere Ocr in grado di leggere le targhe dei veicoli e tenere sotto controllo chi circola sul territorio. Partiamo da queste. Si trovano in viale Berlinguer, all’altezza del casello, all’incrocio tra viale Berlinguer e la Ss16, a Spontricoclo, sempre sulla statale. Sono presenti anche in due rotatorie, quella tra viale San Lorenzo e viale Piemonte, e tra la via Flaminia e viale Veneto. Infine ce ne sono due in viale Torno e una in viale d’Annunzio all’altezza de Le Conchiglie. Le 148 telecamere di videosorveglianza sono poste in luoghi strategici. Nel sottopasso di viale Ceccarini ce ne sono ben 9, mentre nella zona di viale Ceccarini all’incrocio con viale Dante, snodo centrale in ‘salotto’, le videocamere sono 7. Anche l’area di piazzale Roma, problematica nelle notti d’estate può contare sulla videosorveglianza. Quattro le telecamere sul piazzale e altrettante puntate sulla spiaggia. Grande attenzione è stata posta anche alle passeggiate sul lungomare. Sulla Shakespeare le telecamere sono 12 a cui aggiungere le 3 di piazzale Vittorini. Mentre sulla Goethe sono ben 26 quelle installate. Nella zona mare ce ne sono 4 in piazzale Allende, cinque in piazzale Neruda, otto in piazzale Azzarita altrettante al porto, quattro in piazzale Curiel e quattro in piazzale Kennedy. Ce ne sono anche nella zona a monte della ferrovia tra il Paese (7) Spontricciolo (3), San Lorenzo (4) e sulle strade e rotatorie della città.

a.ol.