Rinforzi estivi, l’appello del sindacato e di Croatti: "Non si può più attendere: che siano strutturali"

"La sicurezza non può attendere". È questo il monito che arriva dal Siulp di Rimini, sindacato di polizia presieduto da Monica Staurenghi, nel lamentare "forte preoccupazione per la crescente emergenza legata alla sicufrezza pubblica" e quindi "la necessità urgente di un potenziamento strutturale delle forze dell’ordine in particolare nella nostra provincia". L’appello giunge con l’approssimarsi dell’estate e dell’aumento di popolazione sul territorio. Il Siulp poi ribadisce che "nel contesto di Rimini, città a forte vocazione turistica, l’esigenza di investire concretamente nella sicurezza si fa più impellente con l’atteso afflusso di migliaia di turisti". Da qui arriva un nuovo appello alle istituzioni competenti ritenuto "non rivinabile" con l’approssimarsi di centinaia di eventi e questioni legate all’ordine pubblico, chiedendo poi di "non limitare i rinforzi ai soli 40 giorni tra luglio e agosto, ma che diventino strutturali e duraturi". Un tema, quello dei rinforzi, che ha trovati anche il sostegno del senatore 5 Stelle Marco Croatti: "Sostengo le richieste del Siulp in merito alla necessità urgente di un potenziamento strutturale delle forze dell’ordine. Un potenziamento che non può essere limitato ai mesi estivi ma deve essere permanente per contrastare in modo più efficace anche il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata".