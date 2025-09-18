Rinforzi, il sindaco scrive al ministro: "Fateci usare la tassa di soggiorno per portare più agenti a Rimini"

"Usiamo l’incasso della tassa di soggiorno anche per la sicurezza". La proposta è partita da Anci (l’Associazione dei comuni), che ne discute da mesi con il governo. Perché, a oggi, il regolamento su come reinvestire i proventi dell’imposta non permette di impiegare parte degli incassi per la sicurezza. Rimini, che dalla tassa di soggiorno ha incassato 15 milioni nel 2024, ha subito sposato la proposta di Anci. Il 23 agosto il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Juri Magrini ne avevano parlato direttamente con il ministro all’Interno Matteo Piantedosi, a Rimini per il Meeting. Dopo quell’incontro, in cui Piantedosi si era mostrato possibilista, Palazzo Garampi ha continuato a lavorarci.

Ieri il sindaco ha inviato una lettera formale al ministro, con "la proposta di un emendamento alla norma nazionale, al fine di dare la possibilità ai Comuni di destinare una parte delle risorse dell’imposta di soggiorno in ambito di sicurezza". "A nostro avviso, è una proposta che potrebbe consentire di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita della popolazione – scrive il sindaco – attraverso il miglioramento della logistica delle forze dell’ordine di stanza sui territori, e con la prospettiva di elevarne anche numero e dotazioni". Come noto, la norma in vigore sulla tassa di soggiorno prevede che i proventi debbano essere utilizzati dai Comuni per interventi in materia di turismo, "nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti". La proposta sottoposta al ministro prevede di introdurre, tra le possibili destinazioni della tassa, anche "il finanziamento delle spese afferenti alle forze di polizia a carattere generale, inclusa anche la polizia locale, necessarie per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e urbana". Se la norma verrà modificata, con parte degli introiti della tassa "si potrebbero finanziare anche le spese per costi e affitti degli alloggi destinati agli agenti di rinforzo", e anche quelle per l’assunzione di nuovi vigili e per il potenziamento di telecamere e altre misure per la sicurezza.

Ringraziando il ministro Piantedosi per la disponibilità già mostrata in occasione dell’incontro del 23 agosto, il sindaco ribadisce "la necessità del dialogo e della collaborazione istituzionale quando l’obiettivo è quello di incrementare la qualità di vita di residenti e ospiti". "Siamo pronti – conclude Sadegholvaad rivolto a Piantedosi – a collaborare con lei e i suoi uffici per raggiungere l’obiettivo comune".

Manuel Spadazzi