Rinforzi per la cucina per un bar e una piadineria

Ecco alcune offerte di lavoro stagionale a Misano. Il bar Capri di via Litoranea Sud, bagni 57-58, sta cercando un aiuto cucina che abbia già esperienza nella mansione (per il periodo di lavoro previsto dall’1 maggio al 15 settembre, orario dalle 9 alle 15.30), un barista (dall’1 giugno al 31 agosto, orario dalle 13.30 alle 20) e un tuttofare di cucina disponibile anche alla mansione di lavapiatti (dal 15 maggio al 15 settembre, orario 9-15.30). Non si offre alloggio. Per candidarsi inviare il proprio curriculum via mail a caprimisano@gmail.com indicando in oggetto la mansione di interesse. Alla piadineria Il Chioschetto di via Alberello si cercano due aiuto cucina: uno dal 15 aprile al 15 settembre, uno per il solo mese di agosto. Per entrambi l’orario di lavoro sarà dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alle 21.30. Inviare il curriculum via mail a pangrazimatteo84@gmail.com). No alloggio.