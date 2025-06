Rinforzi per la polizia locale. Bando per sostituire l’agente condannato

Il comando della polizia locale di Santarcangelo a caccia di rinforzi. È di questi giorni il nuovo bando indetto dall’Unione Valmarecchia (l’ente sovracomunale da cui dipendono i vigili) per assumere tramite mobilità esterna un altro agente a tempo pieno. Le domande andranno presentate entro il 5 luglio. Il nuovo bando arriva per colmare la carenza di organico dei vigili. Un problema mai pienamente risolto, nonostante fosse stato fatto un altro concorso a fine 2024.

Ma questo bando arriva, non a caso, due mesi dopo la fine del processo al vigile che era finito agli arresti domiciliari con l’accusa di concussione. Una vicenda dolorosa, che ha avuto l’effetto di un terremoto a Santarcangelo. Ad aprile l’agente – difeso dagli avvocati Massimiliano Giacumbo e Francesco Pisciotti – ha deciso di patteggiare la pena ed è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per 8 presunti episodi di concussione nei confronti di altrettanti commercianti, consumati o solo tentati. Il giudice Vinicio Cantarini ha disposto nei suoi confronti anche l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo di 2 anni e la perdita del lavoro. E adesso l’Unione Valmarecchia, che assistita dall’avvocato Moreno Maresi si è costituita parte civile al processo (e sta valutando la possibilità di chiedere all’ex agente un risarcimento danni), può finalmente cercare un sostituto.

Attualmente gli uomini in forza al comando della polizia locale di Santarcangelo (che copre anche i comuni di Verucchio e Poggio Torriana) sono 25. Il numero comprende anche il comandante Daniele Del Fabbro (nella foto con gli ispettori), in servizio dallo scorso ottobre. Pochi, rispetto a quanti dovrebbero essere. Da qui il bando, che servirà ad assumere un altro agente e anche a stilare la graduatoria per assunzioni future, che potrebbero avvenire (così sperano al comando di via Costa) nel 2026.