Rinforzi per Rimini: altri 17 carabinieri, tra loro 9 donne

Buone notizie per il comando provinciale dei carabinieri di Rimini. Sono in arrivo i rinforzi: si tratta di 17 militari, di cui 9 donne, che saranno assegnati ai reparti territoriali. Il drappello è costituito per lo più da giovani che hanno terminato un intenso percorso formativo nelle scuole allievi di Torino, Roma, Velletri, Campobasso, Iglesias e Reggio Calabria. Le nuove unità sono state equamente distribuite tra le stazioni dei carabinieri della Riviera e dell’entroterra. L’obiettivo, come si legge in una nota del comando riminese, è quello di "contrastare i fenomeni di criminalità predatoria o legati al traffico di sostanze stupefacenti sull’intero territorio provinciale, nonché di prevenire altri reati che destano maggiore allarme sociale, come quelli rivolti in danno delle cosiddette fasce deboli". Non è un caso dunque che tra i rinforzi in arrivo ci siano anche diverse donne, che potranno così essere impiegate nei casi rientrati nella sfera del ‘codice rosso’, riguardante le violenze di genere, come maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, stalking. Le vittime di questi reati, accolte all’interno delle ’Stanze tutte per sé’, presenti nelle caserme di Rimini, Cattolica e Novafeltria, possono trovare conforto, assistenza e supporto da parte di personale preparato che potrà aiutarle nella delicatissima fase legata alla formalizzazione della denuncia. Dodici dei 17 carabinieri messi a disposizione del comando provinciale di Rimini sono entrati in servizio ieri mattina, mentre gli altri militari sono arrivati nel Riminese il 25 novembre. Si tratta di una prima risposta alle richieste dei sindaci riminesi, che da anni continuano a chiedere a gran voce il rafforzamento dei presidi territoriali con l’invio di rinvii in pianta stabile, e non solamente quelli previsti durante la stagione estiva.