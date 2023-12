Rinnovata la convenzione con Tim

E’ stata siglata ieri a Palazzo Begni, tra la segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Telecomunicazioni e la società per azioni Tim, la Convenzione per la concessione di servizi di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico. Intesa raggiunta "per migliorare la qualità del servizio offerto alla popolazione – spiegano dal governo – Verrà infatti potenziata ed aggiornata la rete di telefonia mobile anche con la razionalizzazione della presenza dei siti sul territorio, aperta la rete mobile a nuovi operatori di telefonia con condivisione della infrastruttura di rete opportunamente ristrutturata". Un elemento di novità introdotto con la nuova convenzione "è rappresentato dalla possibilità per l’amministrazione di disporre di un sistema di monitoraggio e reportistica della rete Tim che insiste sul nostro territorio che sarà in grado di misurare i livelli e la qualità del servizio erogato".