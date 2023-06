Rinnovato Cda del Consorzio d'area di viale Ceccarini, arrivano giovani operatori

L’assemblea dei soci del Consorzio d’area di viale Ceccarini ha rinnovato il suo Cda. Il timone resta in mano a Maurizio Metto e la vicepresidenza a Barbara Montali, ma nel direttivo sono subentrati diversi giovani operatori come Valentina Magnanti di Piadina dell’Alba, segretaria e coordinatrice, Gianluca Bologna dello J Bar e Flamingo, Mattia Duranti del ristorante Mammamia e Katia Piccione del salone Katia hair stylist, responsabili social e comunicazione. Rientrato dopo due mandati Maurizio Pascucci della tabaccheria Altro & Tabacco. Confermati Michela Bugli dell’Arte dolce yogurteria, Roberto Pasini del Vicolo piadineria e Sabina Nardini della Bottega del Tabacco di viale Dante, incaricati per segnalazioni e rapporti col territorio. Senza perdere tempo il direttivo si è messo in moto. Dopo l’incontro d’inizio settimana con la commissaria di Riccione, ieri mattina è stato fatto il punto sui vigilantes, perché il budget si è ristretto. Preoccupa il rallentamento dell’iter previsto per il rifacimento di viale Ceccarini: "Sarà un danno per la città, la commissaria non può fare che l’ordinaria amministrazione – osserva il presidente –. Le decisioni che hanno una valenza politica non verranno prese". Il ‘salotto’ vive però anche di eventi, per cui continua Metto: "Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo dato disponibilità alla commissaria Stentella di organizzare eventi non ancora messi a regime, dipenderà dalle disponibilità economiche che il Comune metterà sul tavolo". Si va avanti con le Lamborghini in questo weekend e la Notte Rosa nell’altro fine settimana. Sicurezza: si teme l’arrivo delle baby gang.

Nivers Concolino