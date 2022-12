"Rinnoviamo il centro per il bene del commercio"

Il commercio della Regina soffre i morsi della crisi, ma ora l’amministrazione conferma un ampio piano di interventi che vuol rilanciare l’intero tessuto cittadino da Piazzale delle Nazioni (zona Navi) a Piazza della Repubblica, con una passeggiata di quasi 2 chilometri per rilanciare zona mare, zona centro e zona Violina-Casette. "Come amministrazione comunale – conferma Alessandro Belluzzi, vicesindaco ed assessore alle attività economiche – ci tengo a sottolineare che abbiamo messo a bilancio nel 2024 oltre 1 milione di euro per lavori pubblici in Viale Bovio e Mancini, ma abbiamo anche candidato Piazza della Repubblica ad un bando del PNRR (previsione di finanziamento circa 2,5 milioni di euro ndr), con la visione di una sua riqualificazione in sinergia con la nuova scuola della Repubblica, che andremo a realizzare. Una nuovissima piazza che immaginiamo si collegherà alla vicina via Dottor Ferri ed al piazzale del municipio. Per quanto riguarda il tema dei parcheggi molto importante sarà l’esito del piano della mobilità, che stiamo approntando. Sul tema della gratuità dei parcheggi in inverno vorrei però sottolineare che sono stati gli stessi operatori economici a chiedere di non applicare questa scelta nella parte più centrale della città e questo per incentivare il ricambio delle auto".

Poi l’assessore ribadisce anche altri interventi: "Come amministrazione comunale da un anno a questa parte abbiamo attuato alcune iniziative precise che vanno nella direzione di sostenere il commercio di vicinato – prosegue Belluzzi –. Penso ad esempio al contributo erogato nei confronti di chi ha deciso di aprire una nuova impresa nel tessuto cittadino. Abbiamo deciso di stanziare 15.000 euro, come fondo complessivo per dare un contributo ad ogni impresa ammessa ed il sostegno può variare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.500, risorse utili al finanziamento delle spese per l’avvio attività, per l’attivazione di utenze (acqua, luce e gas), adeguamento dei locali, acquisto di attrezzature,canone di locazione. Sul fronte del Mercato Coperto ricordo che abbiamo attuato un progetto che va nella direzione di non fare pagare per un anno, rinnovabile, il canone di affitto a chi occuperà i box attualmente vuoti. Iniziativa che ha già avuto un riscontro con l’arrivo della cooperativa Ca’ Santino. Abbiamo poi cercato di mettere in campo un piano ambizioso di eventi che abbracciassero l’intero asse centrale cittadino, da Piazza Primo Maggio all’Arena della Regina, passando per la Cattolica antica con le storiche Logge".

Luca Pizzagalli