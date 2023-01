Rino Mini attore per "Ristoratore in incognito"

Rino Mini si ’traveste’ e diventa un Ristoratore in incognito. Il rimando al reality della Rai Boss in incognito non è certo casuale. Mini ha potuto vedere come si lavora nei suoi locali, i Ferramenta aperti tra Santarcangelo, San Marino e Rimini e la Chesa de vein a Rimini, come accade nella citata serie televisiva. Un modo per giocare e scherzare sul ruolo del ristoratore. Il docufilm è stato proiettato lunedì sera alla multisala Giometti alle Befane e ha visto il tutto esaurito: in sala tanti ospiti, clienti, collaboratori, chef e camerieri e anche volti noti, come Claudio Cecchetto, gli attori Piero Maggiò, Sara Zanier, Samuele Sbrighi, il compositore Andrea Guerra, mentre Fabio De Luigi ha inviato un video. In sala pure il sindaco Jamil Sadegholvaad e Carlton Myers, che interpreta un cameo nella pellicola. Diretto da Simone Felici, il film mostra le incursioni di Mini nei suoi ristoranti per scoprirne pregi, difetti e le reazioni davanti agli imprevisti. "Ritengo che il volto di questo settore e di come viene raccontato vada svecchiato – dice Rino Mini – pertanto ho voluto offrire un’alternativa più leggera e comica rispetto alla comunicazione consueta che secondo me, si prende troppo sul serio. Credo che sia meglio ridere che raccontarsi in base ai soliti stereotipi, autoreferenziali e, molto spesso, non veritieri". Dal docufilm verranno estrapolati cinque divertenti spot che saranno tramessi nelle sale Giometti.