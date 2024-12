"Rinsalderò il rapporto di fiducia tra polizia locale e comunità"

È stato nominato comandante della polizia locale di Santarcangelo e della Valmarecchia da appena un mese. Ma Daniele Del Fabbro, anche se ha lavorato per tanti anni lontano da qui, abita a San Vito e conosce come le sue tasche Santarcangelo. E l’altra sera in consiglio comunale Del Fabbro ha ‘dettato’ quelle che saranno le sue priorità. "Uno dei miei primi obiettivi – dice Del Fabbro – sarà quello di rinsaldare il rapporto di fiducia tra la polizia locale e la comunità. Perché la sicurezza non può essere intesa come un fatto isolato, ma come una responsabilità collettiva che coinvolge tutti". Il nuovo comandante promette "l’ascolto e il dialogo con tutti", e va in pressing sull’amministrazione affinché "vi sia un costante investimento sulla polizia locale, dal punto di vista del personale (il corpo dei vigili è ancora sottodimensionato) e delle dotazioni tecnologiche". Del Fabbro si prende l’impegno di "valorizzare ogni agente, perché possa lavorare al meglio". Per il nuovo comandante "sarà fondamentale l’attività di prevenzione, sia sul piano della sicurezza stradale, sia contro i reati predatori, in particolare i furti nelle case, e i vandalismi. Su questi problemi, che ciclicamente investono il nostro territorio, sarà importante la collaborazione con le altre forze di polizia". Sulla nomina di Del Fabbro torna l’assessore alla sicurezza Massimo Paganelli. "C’era chi non credeva che avremmo mantenuto la promessa di avere un nuovo comandante in pochi mesi, invece abbiamo fatto tutto con grande velocità e prontezza. E con trasparenza assoluta nelle procedure".