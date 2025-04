Rinviato il decreto concessioni. Il Comune non si vuole fermare: "Entro aprile il piano spiaggia"

Niente decreto attuativo sulle procedure selettive per la riassegnazione delle concessioni balneari, e il nervosismo tra i bagnini non può che aumentare. Ieri era il 31 marzo, ultimo giorno utile per approvare il decreto, stando a quanto scritto nella legge emanata dal governo lo scorso novembre per evitare la procedura di infrazione della Ue. Ma dal ministero diretto da Matteo Salvini non è arrivata alcuna novità in merito. Ancor oggi non c’è un decreto attuativo che determini le modalità di indennizzo per i precedenti concessionari. La scadenza di fine mese non è stata rispettata e pare che serva ancora del tempo. "Non ne sappiamo molto - ammette Mauro Vanni presidente di Confartgianato imprese balneari -. Da quanto ci è giunto, sarebbe una questione di alcuni giorni, vedremo. Non conosciamo le eventuali novità che potrebbero essere inserite nel documento". Dopo una prima bozza che non sorrideva ai desideri degli attuali concessionari, non prevedendo nulla se non indennizzi legati agli investimenti ancora non ammortizzati, resta la speranza. Ma i problemi non si fermano qui, rileva l’assessore al Demanio del Comune, Valentina Ridolfi. L’amministrazione non vuole stare ferma in attesa delle decisioni del governo. "Secondo alcune indiscrezioni, il testo potrebbe arrivare tra qualche giorno" dice l’assessora, anche se altre fonti vicine al ministero parlano di alcune settimane. "Al di là di questo resta lo scoramento per l’ennesimo slittamento che altro non fa che prolungare l’attesa e la preoccupazione tanto per gli operatori quanto per gli enti locali". Inoltre resta aperta la questione canoni. "Il testo dovrà contenere anche i criteri di individuazione dei nuovi canoni. Aspetto questo tutt’altro secondario. La legge infatti oltre a rimandare al decreto attuativo l’aggiornamento dell’entità degli importi unitari delle concessioni, stabilisce infatti che in caso di mancata adozione del decreto, le concessioni debbano automaticamente aumentare del 10%. Come dovranno comportarsi gli enti locali che per conto dello Stato si fanno carico dell’applicazione dei canoni?". Il ministero si è preso del tempo per cercare una trattativa con l’Ue in zona Cesarini. Nel frattempo scatteranno gli aumenti dei canoni? Di certo i Comuni non potranno attendere all’infinito. E a Palazzo Garampi non ne hanno alcuna intenzione. "Proseguiamo nel nostro lavoro di confronto con la Regione, che avrà un ruolo importante nel cercare di far sì che la procedura di messa a bando delle concessioni proceda in modo omogeneo e non a macchia di leopardo. Un lavoro che procede in coerenza con il nuovo piano dell’arenile, la cui approvazione da parte del consiglio comunale è calendarizzata per il mese di aprile". Il Comune vuole procedere con il piano spiaggia e la riqualificazione e la cosa si intreccia con il rinnovo delle concessioni. "Il Piano dell’arenile nasce per essere promotore di un nuovo modo di vivere la spiaggia integrata con il lungomare, in dialogo quindi anche con il percorso di riqualificazione alberghiera a cui intendiamo dare vigoroso impulso attraverso il Pug".

Andrea Oliva